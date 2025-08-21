एप्पल का नया भारतीय रिटेल स्टोर 2 सितंबर को बेंगलुरु में खुलने के लिए तैयार

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। टेक दिग्गज एप्पल ने गुरुवार को घोषणा की कि कंपनी भारत में अपने तीसरे ऑफिशियल स्टोर को बेंगलुरु में 2 सितंबर को ओपन करने जा रही है, जिसका नाम 'एप्पल हेबल' होगा। इससे पहले कंपनी के भारत में दो रिटेल स्टोर एप्पल बीकेसी और एप्पल साकेत मुंबई और नई दिल्ली में मौजूद हैं।

यह ओपनिंग देश में एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में देखी जा रही है, जो भारत में अधिक से अधिक ग्राहकों को एप्पल प्रोडक्ट को देखने और खरीदने के नए तरीके प्रदान करेगा। साथ ही, बेंगलुरु के फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में एप्पल की असाधारण सेवा का व्यक्तिगत रूप से अनुभव कराएगा।

कंपनी के अनुसार, "एप्पल हेबल के लिए बैरिकेड का आज सुबह अनावरण किया गया। भारत के राष्ट्रीय पक्षी और गौरव के प्रतीक मोर से प्रेरित समृद्ध, जीवंत पंखों से सजी यह कलाकृति भारत में एप्पल के तीसरे स्टोर का जश्न मनाती है।"

टेक दिग्गज ने कहा, "एप्पल हेबल में ग्राहक एप्पल के संपूर्ण प्रोडक्ट लाइनअप को एक्सप्लोर कर सकेंगे और नए फीचर्स एक्सपीरियंस कर सकेंगे। साथ ही, स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव्स, जीनियस और डेडिकेटेड बिजनेस टीम से एक्सपर्ट सपोर्ट भी पा सकेंगे। ग्राहक इस नए स्टोर में 'टुडे एट एप्पल' सेशन में भी शामिल हो सकेंगे।"

'टूडे एट एप्पल' को ग्राहकों को प्रेरित और शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एप्पल क्रिएटिव्स द्वारा संचालित फ्री इवेंट के माध्यम से यूजर की आर्ट, स्टोरीटेलिंग, कोडिंग से जुड़ी स्किल्स को एप्पल डिवाइस के साथ नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है।

साथ ही, ग्राहकों को एप्पल इंटेलिजेंस और मैक पर स्मार्ट वर्क करने से जुड़े सेशन पेश किए जाएंगे।

कंपनी ने कहा, "ओपनिंग डे से पहले एप्पल ग्राहकों को एक्सक्लूसिव एप्पल हेबल वॉलपेपर्स पाने, साउंड ऑफ बेंगलुरु से प्रेरित क्यूरेटेड एप्पल म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनने और अपकमिंग स्टोर के बारे में जानने के लिए इनवाइट कर रहा है।"

इस बीच, एप्पल भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रयासों को तेज करते हुए अपकमिंग आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल को देश में तैयार कर रहा है, जिनमें पहली बार हाई-एंड प्रो वर्जन भी शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, एप्पल ने आईफोन 17 का उत्पादन पांच स्थानीय फैक्ट्री तक विस्तारित कर दिया है, जिनमें से दो ने अभी-अभी काम करना शुरू किया है। हालांकि, सूत्रों ने पुष्टि की है कि टेक दिग्गज द्वारा 'प्रो' मॉडल की कम यूनिट का निर्माण किए जाने की उम्मीद है।

