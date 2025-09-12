विज्ञान

एप्पल का भारत में शिपमेंट 2025 के अंत तक रिकॉर्ड 14-15 मिलियन यूनिट तक पहुंचने का अनुमान

Sep 12, 2025, 01:59 AM

नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, टेक कंपनी एप्पल का भारत में आईफोन शिपमेंट 2025 तक 25 प्रतिशत तक बढ़कर रिकॉर्ड 1.4-1.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकता है।

शिपमेंट में यह उछाल पुराने मॉडलों पर भारी छूट और न्यूली लॉन्च आईफोन 17 सीरीज की रणनीतिक कीमतों के कारण देखा जा रहा है।

रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) इंडिया को उम्मीद है कि 2025 में शिपमेंट 1.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच जाएगा, जो 2024 में 1.2 करोड़ यूनिट था।

कैनालिस का अनुमान 1.42 करोड़ यूनिट और काउंटरपॉइंट रिसर्च का अनुमान 18-19 प्रतिशत की वृद्धि का है, जिसका लक्ष्य भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 8 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है।

उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि एप्पल के तेजी से बढ़ता वैश्विक बाजार में भारत अगले दो वर्षों में बिक्री में एक अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें त्योहारी मांग की भी भूमिका होगी।

नए लॉन्च हुए आईफोन 17 की कीमत 82,900 रुपए है, जो आईफोन 16 से थोड़ी अधिक है।

रिसर्च फर्म कैनालिस ने अनुमान लगाया है कि कंपनी का घरेलू थोक राजस्व 2025 में बढ़कर 1,08,412 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो पिछले वर्ष 98,717 करोड़ रुपए था। इसे प्रो मॉडल के अपग्रेड और नए आईफोन एयर मॉडल की बिक्री से मदद मिलेगी।

कंपनी ने कहा कि इकोसिस्टम उत्पादों की बढ़ती अटैचमेंट दरों से भी राजस्व वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

विश्लेषकों ने बताया कि आईफोन 16 मॉडल 2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल था, जिसने प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में 96.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

ईएमआई स्कीम प्रमुख रिटेल स्टोर्स के विस्तार के साथ एप्पल को भारत में अपने उपभोक्ता आधार का विस्तार करने और अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है।

एप्पल ने हाल ही में भारत में अपने रिटेल स्टोर का विस्तार किया है। देश में एप्पल के अब कुल चार रिटेल स्टोर हो चुके हैं। साकेत और बीकेसी के अलावा, दो नए स्टोर बेंगलुरु और पुणे में ओपन हुए हैं।

भारत एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का केंद्र बन रहा है, जहां हर पांच में से एक फोन का अब देश में उत्पादन हो रहा है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

