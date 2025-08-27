विज्ञान

एप्पल की अपकमिंग आईफोन 17 सीरीज 9 सितंबर को होगी लॉन्च

Aug 27, 2025, 04:51 AM

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। टेक दिग्गज एप्पल का अगला सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट 9 सितंबर को होने जा रहा है। इवेंट की टैगलाइन 'ऑ ड्रॉपिंग' रखी गई है। यह इवेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में एप्पल पार्क के स्टीव जॉब्स थिएटर में आयोजित किया जा रहा है।

कंपनी इस वार्षिक कार्यक्रम के दौरान आईफोन 17 लाइनअप के बारे में जानकारी देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एप्पल एक रेगुलर और दो प्रो फोन की घोषणा कर सकता है और उम्मीद की जा रही है कि कंपनी प्लस फोन की जगह एक नया और स्लिम आईफोन 17 एयर मॉडल ला सकती है। इस डिवाइस की थिकनेस 5.5 मिमी हो सकती है।

बेस आईफोन 17 में इस बार 6.3 इंच की नई और बड़ी स्क्रीन दी जा सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 60हर्ट्ज के बजाय 120हर्ट्ज होगा।

टेक दिग्गज द्वारा एप्पल वॉच सीरीज 11, अल्ट्रा 3 और एसई 3 डिवाइस को भी अपडेट किए जाने की उम्मीद है।

इन तीनों में से एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 के लिए एक बड़ा अपडेट होगा, जिसमें बड़ी स्क्रीन और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

एप्पल इस इवेंट में एयरपोड्स प्रो 3 की भी घोषणा कर सकता है।

'द वर्ज' की रिपोर्ट के अनुसार, यह एप्पल के लिए अपने लिक्विड ग्लास सॉफ्टवेयर में सुधार और सिरी के लिए एआई अपग्रेड जैसे एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के भविष्य पर चर्चा करने का एक अवसर है।

इस बीच, कंपनी ने घोषणा की है कि 4 सितंबर को पुणे में एप्पल कोरेगांव पार्क खुलने जा रहा है। यह भारत में कंपनी का चौथा रिटेल स्टोर होगा।

आईफोन निर्माता ने एक बयान में कहा कि यह उद्घाटन देश में एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है, जो पुणे में ग्राहकों को एप्पल प्रोडक्ट को देखने और खरीदने के नए तरीके प्रदान करेगा।

एप्पल की ओर से भारत में कंपनी के तीसरे स्टोर को लेकर भी हाल ही में जानकारी दी गई थी। कंपनी की ओर से बताया गया कि नया स्टोर 'एप्पल हेबल' 2 सितबंर को बेंगलुरु में खुलने जा रहा है।

भारत के राष्ट्रीय पक्षी और गौरव के प्रतीक मोर से प्रेरित, समृद्ध और जीवंत पंखों से सजी कलाकृति भारत में एप्पल के तीसरे और चौथे स्टोर का जश्न मनाती है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

