एप्पल आज नई आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च करेगा, नई स्मार्टवॉच का भी हो सकता है अनावरण

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। एप्पल मंगलवार को "अवे ड्रॉपिंग" ईवेंट में नई आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च कर सकता है। इस सीरीज में आईफोन 17, 17 एयर और आईफोन 17 प्रो हो सकते हैं। इसके अलावा, इवेंट में एप्पल एयरपॉड्स और एप्पल वॉच सीरीज 11 का भी अनावरण किया जा सकता है।

नई आईफोन सीरीज में एप्पल की ए19 और ए19 प्रो चिप का इस्तामेल होने की उम्मीद है। इससे यूजर्स को तेज परफॉरमेंस मिलेगी और साथ ही कई नए फीचर्स मिलेंगे।

नए आईफोन 17 की डिजाइन काफी हद तक आईफोन 16 जैसी ही हो सकती है। कंपनी का इस बार फोकस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को एकीकृत करने और यूजर्स के अनुभव को सुधारने पर हो सकता है।

इस इवेंट में एप्पल एक पतले एयर मॉडल को भी लॉन्च कर सकता है, जिसकी मोटाई 5.5 मिलीमीटर से कम होगी। इसके जरिए कंपनी की कोशिश अपनी प्रोडक्ट रेंज का विस्तार करना है।

कंपनी अपने आईफोन में ज्यादा एआई-संचालित क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए तैयार कर रही है, हालांकि कुछ बड़े अपडेट, जैसे कि अधिक स्मार्ट सिरी असिस्टेंट, अगले साल के लिए शेड्यूल्ड हैं।

आईफोन 16, एप्पल की ओर से एआई सुविधाओं की व्यापक श्रृंखला के लिए डिजाइन किया गया पहला फोन था।

पिछले महीने एप्पल के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। इसकी वजह कंपनी के नए लॉन्च को लेकर निवेशकों का उत्साह था।

विश्लेषकों का अनुमान है कि 2026 में बिक्री लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर 23.2 करोड़ आईफोन हो सकती है, जिससे कंपनी को अपने सर्विस बिजनेस में स्थिर वृद्धि बनाए रखने में मदद मिलेगी।

भारत, एप्पल के लिए एक उभरता हुआ बाजार है। कंपनी तेजी से यहां रिटेल स्टोर का विस्तार कर रही है। साथ ही कंपनी अपने वेंडर्स के जरिए देश को एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित कर रही है।

वेस्टेड फाइनेंस के संस्थापक और सीईओ विराम शाह ने कहा, "किसी समय भारत भी एप्पल के लिए वैसी ही भूमिका निभाना शुरू कर सकता है जैसी चीन ने निभाई है, जो कंपनी के विकास के लिए स्पष्ट रूप से सकारात्मक होगा।"

--आईएएनएस

एबीएस/