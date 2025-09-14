Engineers Day 2025 : आधुनिकता के रचनाकार, सपनों को हकीकत में बदलने वाले इंजीनियरों को सलाम

नई दिल्ली: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंजीनियर न होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? बिना इंजीनियर के न घर होते, न सड़कें, न पुल, न गाड़ियां, न मोबाइल, न इंटरनेट और न ही बिजली। हमें रोशनी के लिए अब भी दीपक और लकड़ी जलानी पड़ती, लंबी दूरी तय करने के लिए पैदल चलना पड़ता या बैलगाड़ी का सहारा लेना होता। डॉक्टरों के पास आधुनिक मशीनें न होतीं, तो कई बीमारियां आज भी लाइलाज रहतीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए न कंप्यूटर होते, न ऑनलाइन क्लास, न स्मार्टफोन।

असल में इंजीनियर ही वे लोग हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं, चाहे वे मोबाइल ऐप हों, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, अस्पताल की मशीनें या गांव की नहर। हर जगह किसी न किसी इंजीनियर का दिमाग और मेहनत होती है। इंजीनियर के बिना हमारा जीवन आज भी अंधेरे में होता।

हर साल 15 सितंबर को मनाया जाने वाला अभियंता दिवस हमें यही याद दिलाता है कि इंजीनियर सिर्फ मशीनें और इमारतें नहीं बनाते, बल्कि वे समाज की जरूरतों को तकनीक और नवाचार से जोड़कर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जैसे महान अभियंता ने साबित किया कि एक इंसान का विजन और मेहनत पूरी सभ्यता का भविष्य बदल सकता है।

15 सितंबर का यह दिन महान अभियंता और भारत रत्न से सम्मानित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अभियंता दिवस न केवल इंजीनियरों के योगदान को सम्मानित करता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि इंजीनियरिंग आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। हमारी पूरी आधुनिक जिंदगी, परिवहन, संचार, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी सुविधाएं, सब के सब इंजीनियरों की ही देन हैं।

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक मैसूर का जनक कहा जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे विज्ञान और दूरदृष्टि का मेल एक पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर (केआरएस) बांध का निर्माण कराया, जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था। पुणे के खड़कवासला जलाशय में उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए अभिनव वाटर फ्लडगेट सिस्टम विकसित किया, जिसे बाद में ग्वालियर के तिगरा डैम में भी लगाया गया।

इसके अलावा, हैदराबाद में बाढ़ सुरक्षा प्रणाली, विशाखापट्टनम पोर्ट को समुद्री कटाव से बचाने की तकनीक और बिहार में मोकामा ब्रिज की योजना में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने तिरुपति और तिरुमला के बीच सड़क के निर्माण की भी योजना बनाई।

मैसूर में कृष्णराज सागर के असाधारण योगदानों के लिए 1915 में उन्हें 'नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर (केसीआईई)' की उपाधि दी गई और 1955 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें आठ भारतीय विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधियां प्रदान कीं और 1923 में उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। लंदन के इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने भी उन्हें मानद सदस्यता दी। भारत के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी उनकी जयंती को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

आज इंजीनियरिंग सिर्फ ढांचे और तकनीकी संरचनाओं तक सीमित नहीं है। इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। वे समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और टिकाऊ बनाते हैं। अभियंता दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि यह युवाओं के लिए प्रेरणा का अवसर है। सर विश्वेश्वरैया का जीवन हमें बताता है कि एक अभियंता सिर्फ इमारतें या पुल नहीं बनाता, बल्कि सभ्यता की नींव खड़ी करता है।

आज जब हम अपने घर की रोशनी जलाते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं, या किसी पुल को पार करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब किसी अभियंता की कल्पना, मेहनत और विज्ञान की देन है। अभियंता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि प्रगति और आधुनिकता की हर राह में एक अभियंता का हाथ होता है।