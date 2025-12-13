विज्ञान

एनएसई की निवेशकों को बड़ी चेतावनी, बिना अनुमति के यह 5 लोग सोशल मीडिया पर दे रहे इन्वेस्टमेंट टिप्स

Dec 13, 2025, 05:18 AM

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने गुरुवार को बिना अनुमति के निवेशकों को सलाह देने वाले 5 लोगों के बारे में चेतावनी जारी की है। इनमें कृष्णम राजू, प्रतिबान, पूजा शर्मा, अमन, और एम अमित शामिल हैं।

एनएसई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ये लोग निवेशकों को उनका ट्रेडिंग अकाउंट्स संभालने का वादा करते हैं और गारंटीड रिटर्न का वादा करते हैं। साथ ही, यह सभी डब्बा ट्रेडिंग जैसी गैरकानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं और यूट्यूब चैनलों जैसे प्रॉफिट ट्रेडिंग, ट्रेड रूम ऑफिशियल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर के जरिए काम करते हैं।

एनएसई ने निवेशकों से अपील की है कि वह किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा स्टॉक मार्केट में गारंटेड रिटर्न देने वाली स्कीम या प्रोडक्ट को सब्सक्राइब न करें, क्योंकि यह कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

साथ ही एक्सचेंज ने कहा है कि निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी ट्रेडिंग जानकारी, जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर न करें। यह भी ध्यान रखें कि ये लोग या संस्था एनएसई के किसी भी रजिस्टर्ड मेंबर के सदस्य नहीं हैं और न ही वे एनएसई के अधिकारिक व्यक्ति हैं।

पिछले महीने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने भी निवेशकों को एक गैरकानूनी संस्था ईजेडइन्वेस्ट के बारे में चेतावनी दी थी, जो निवेश और ट्रेडिंग की सिफारिशें दे रही थी और नागरिकों से फंड्स इकट्ठा कर रही थी।

बीएसई ने एक सर्कुलर में कहा, "ईजेडइन्वेस्ट नामक संस्था बिना सेबी या बीएसई रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रही है और निवेशकों से पैसे ले रही है, ताकि वे विभिन्न सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर सकें।"

एक्सचेंज ने कहा कि यह कंपनी हमारी पंजीकृत सदस्य नहीं है, और निवेशकों को सलाह दी गई कि वह किसी भी सलाहकार के साथ काम करने से पहले उनके पंजीकरण को जरूर चेक करें।

-- आईएएनएस

दुर्गेश बहादुर/एबीएस

