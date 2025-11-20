एनएचएआई ने पब्लिक इनविट पहल को आगे बढ़ाने के लिए आरआईआईएमपीएल की शुरुआत की

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार, रोड एसेट मोनेटाइजेशन और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में निवेश अवसरों को बढ़ाने के लिए एनएचएआई 'राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट' को एक पब्लिक इनविट के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

इस पहल के तहत एनएचएआई ने प्रस्तावित इनविट के लिए राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरआईआईएमपीएल) को इन्वेस्टर मैनेजर बनाया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड को एनएचएआई चेयरमैन संतोष कुमार यादव द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी और सहभागी संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

एनएचएआई चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा, "एनएचएआई ने एसेट मोनेटाइजेशन में एक मजबूत रिकॉर्ड बनाया है। बीते कुछ वर्षों में हमने टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के जरिए 48,995 करोड़ रुपए के एसेट्स को सफलतापूर्वक मोनेटाइज किया है। हमने बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करते हुए प्राइवेट इनविट के चार राउंड में 43,638 करोड़ रुपए जुटाए हैं।"

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अगले 3-5 वर्षों में लगभग 1500 किलामीटर तैयार और ऑपरेशनल नेशनल हाईवेज को पब्लिक इनविट में शामिल किया जाएगा, जो कि देश की जनता के लिए निवेश के अवसरों को लाने में महत्वपूर्ण होगा।

यादव ने कहा, "मुझे यकीन है कि यह पहल देश में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पब्लिक पार्टिसिपेशन के नए अध्याय को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

आरआईआईएमपीएल एक सहयोगी उद्यम है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एनएबीएफआईडी, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व वेंचर्स लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक जैसे प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों की इक्विटी भागीदारी है।

इस साझेदारी का उद्देश्य नेशनल हाईवे एसेट्स की मोनेटाइजेशन क्षमता को अनलॉक करना है साथ ही रिटेल और घरेलू निवेशकों को टारगेट करते हुए एक हाई-क्वालिटी, लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्रिएट करना है।

