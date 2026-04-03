एमएवीआईएम के साथ अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और अदाणी फाउंडेशन की पहल स्वाभिमान ने एक करोड़ रुपए के राजस्व का मील का पत्थर हालिस किया

मुंबई, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और अदाणी फाउंडेशन की महिला सीएसआर पहल 'स्वाभिमान' ने महिला आर्थिक विकास महामंडल (एमएवीआईएम) के साथ साझेदारी में गुरुवार को घोषणा की कि 'स्वतेजा मार्ट' और 'स्वतेजा किचन' ने महज एक साल के भीतर 1 करोड़ रुपए के राजस्व का मील का पत्थर पार कर लिया है।

यह उपलब्धि सशक्त सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से संभव हुई महिला नेतृत्व वाली उद्यमिता की सफलता को दिखाती है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अदिति तटकरे और एमएवीआईएम की प्रबंध निदेशक राजलक्ष्मी शाह (आईएएस) ने स्वतेजा मार्ट का दौरा किया।

दौरे के दौरान, तटकरे ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया, महिला उद्यमियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 'स्वतेजा किचन' का उद्घाटन किया और स्विगी के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर भी दिया।

उन्होंने एकीकृत प्रक्रियाओं और अदाणी फाउंडेशन एवं एमएवीआईएम द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की और बड़े पैमाने पर ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे करने वाली महिला लाभार्थियों को चेक प्रदान किए।

तटकारे ने कहा, “स्वातेजा मार्ट और स्वातेजा क्लाउड किचन ऐसे आदर्श प्रोजेक्ट हैं जो दर्शाते हैं कि अदाणी इलेक्ट्रिसिटी, अदाणी फाउंडेशन और एमएवीआईएम जैसे संगठन किस प्रकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, सार्थक आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हैं और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित कर रहे हैं।”

एमएवीआईएम और बीएमसी के साथ साझेदारी में स्वाभिमान योजना के तहत कार्यान्वित इस परियोजना ने 380 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया है और कौशल प्रशिक्षण, बचत पहलों और संस्थागत ऋण तक पहुंच के माध्यम से 4,500 से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया है।

स्वातेजा मार्ट और स्वातेजा क्लाउड किचन स्टॉल, साप्ताहिक बाजारों, कॉर्पोरेट आउटलेट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फूड डिलीवरी चैनलों के माध्यम से स्थायी बाजार संपर्क स्थापित करते हैं, जिससे अब तक सामूहिक रूप से 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के प्रवक्ता ने कहा,“यह उपलब्धि महिला नेतृत्व वाले विकास को गति देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की शक्ति को रेखांकित करती है। हमें एमएवीआईएम और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे मॉडल बनाने पर गर्व है जो वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं,”

अदाणी फाउंडेशन के प्रवक्ता ने जोर देते हुए कहा कि “संख्याओं से परे, यह उपलब्धि महिलाओं के आत्मविश्वास, लचीलेपन और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है।

प्रवक्ता ने आगे कहा, “स्वातेजा मार्ट और स्वातेजा किचन इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे केंद्रित सीएसआर प्रयास स्वाभिमान पहल के तहत व्यापक और स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं।”

--आईएएनएस

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