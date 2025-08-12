एमआरएफ का मुनाफा पहली तिमाही में 13 प्रतिशत कम होकर 483 करोड़ रुपए रहा, आय 7 प्रतिशत बढ़ी

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। एमआरएफ लिमिटेड ने मंगलवार को वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। अप्रैल-जून अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 13 प्रतिशत कम होकर 483.23 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 562.55 करोड़ रुपए था।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में मुनाफा तिमाही आधार पर 2 प्रतिशत कम हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 497.85 प्रतिशत था।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की ऑपरेशंस से आय सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर 7,560.28 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में यह 7,077.84 करोड़ रुपए थी। वहीं, तिमाही आधार पर इसमें 8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में यह 6,943.84 करोड़ रुपए पर था।

एमआरएफ ने कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी का मार्जिन सालाना आधार पर 200 आधार अंक से अधिक कम होकर 13.7 प्रतिशत हो गया है, जो कि पिछले साल समान तिमाही में 16.1 प्रतिशत था।

तिमाही के दौरान, एमआरएफ का ग्रॉस मार्जिन 300 आधार अंक कम होकर 34.3 प्रतिशत हो गया है, जो कि पिछले साल समान तिमाही में 37.3 प्रतिशत था।

एमआरएफ के शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है। दोपहर 3 बजे शेयर एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,40,635 रुपए था।

पिछले 5 सत्रों में एमआरएफ के शेयरों में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले 30 दिनों में, शेयर में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इस साल की शुरुआत से अब तक एमआरएफ के शेयर में 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

इसी दौरान, शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम और निम्नतम स्तर क्रमशः 1,53,000.0 रुपए और 1,02,124.05 रुपए रहा था।

--आईएएनएस

एबीएस/