एलन मस्क के आरोपों का एप्पल ने किया खंडन, ऐप स्टोर को बताया निष्पक्ष

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क द्वारा ऐप स्टोर रैंकिंग को लेकर आईफोन निर्माता पर पक्षपात का आरोप लगाने के बाद, टेक दिग्गज एप्पल ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि कंपनी का प्लेटफॉर्म 'निष्पक्ष और पक्षपात रहित' है।

मस्क ने दावा किया था कि एप्पल द्वारा पक्षपात किए जाने के कारण ओपनएआई का चैटजीपीटी पहले स्थान पर है, जबकि उनके ऐप्स एक्स और एक्सएआई के ग्रोक को दरकिनार किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एप्पल ने इन आरोपों का खंडन किया कि कंपनी का ऐप स्टोर एल्गोरिदम या क्यूरेटेड लिस्ट मस्क की पेशकशों की तुलना में चैटजीपीटी को तरजीह देती है।

कंपनी ने जोर देकर कहा, "ऐप स्टोर को निष्पक्ष और पक्षपात रहित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।"

कंपनी के बयान में आगे कहा गया, "हमारा लक्ष्य उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित खोज और डेवलपर्स के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करना है और तेजी से विकसित हो रही श्रेणियों में ऐप की दृश्यता बढ़ाने के लिए कई लोगों के साथ सहयोग करना है।"

मस्क ने एक्स पर एप्पल की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने कथित तौर पर ओपनएआई के अलावा किसी भी एआई कंपनी के लिए नंबर 1 पर पहुंचना असंभव बना दिया है।

उन्होंने दावा किया कि एक्स न्यूज चार्ट में सबसे ऊपर रहा और ग्रोक को बड़े अपडेट मिले, जिसमें ग्रोक 4 को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त बनाना भी शामिल है, फिर भी उनका चैटबॉट कुल मिलाकर पांचवें और उत्पादकता श्रेणी में दूसरे स्थान पर ही पहुंच पाया।

इस बीच, चैटजीपीटी ने ऐप स्टोर पर शीर्ष स्थान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है।

मस्क ने आरोप लगाया था कि चैटजीपीटी के लिए एप्पल का समर्थन स्वाभाविक लोकप्रियता से प्रेरित नहीं है। एप्पल ने ऐप स्टोर के एडिटोरियल कंटेंट में चैटजीपीटी को प्रमुखता दी है और ओपनएआई की टेक्नोलॉजी को अपने एप्पल इंटेलिजेंस रोलआउट में शामिल किया है, इसे सीधे सिरी और राइटिंग टूल में इटीग्रेट किया गया।

मस्क ने इस मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, हालांकि, अभी तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है।

एप्पल को अमेरिकी न्याय विभाग से एक प्रमुख अविश्वास मामले का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी एपिक गेम्स के साथ चल रही कानूनी लड़ाई से संबंधित एक फैसले के खिलाफ अपील कर रही है, जिसमें कुछ ऐप स्टोर नियमों में बदलाव करने का आदेश दिया गया था।

पिछले हफ्ते, जीपीटी-5 के लॉन्च पर चैटजीपीटी निर्माता ओपनएआई ने लगभग 1,000 कर्मचारियों के लिए भारी बोनस भुगतान की घोषणा की, जो उसके पूर्णकालिक कर्मचारियों का लगभग एक-तिहाई है।

जीपीटी-5 सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है, प्लस सब्सक्राइबर्स इसका अधिक इस्तेमाल कर पाएंगे और प्रो सब्सक्राइबर्स को जीपीटी-5 प्रो तक पहुंच मिलेगी।

--आईएएनएस

एसकेटी