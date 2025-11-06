एलआईसी का मुनाफा दूसरी तिमाही में 32 प्रतिशत बढ़कर 10,053 करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) का स्टैंडअलोन मुनाफा वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 32 प्रतिशत बढ़कर 10,053.39 करोड़ रुपए हो गया है। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि में 7,620.86 करोड़ रुपए था।

जुलाई-सितंबर अवधि के दौरान एलआईसी की शुद्ध प्रीमियम आय सालाना आधार पर 5.5 प्रतिशत बढ़कर 1.26 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.2 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि सॉल्वेंसी रेश्यो एक साल पहले की समान अवधि में 1.98 प्रतिशत से बढ़कर 2.13 प्रतिशत हो गया।

तिमाही के दौरान पॉलिसीधारकों के फंड की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ, जिसके कारण एनपीए वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 6.17 प्रतिशत से घटकर 3.94 प्रतिशत रह गया।

वित्त वर्ष 26 के पहली छमाही में एलआईसी का शुद्ध लाभ 21,040 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 16.36 प्रतिशत अधिक है।

एलआईसी ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में कुल प्रीमियम आय सालाना आधार पर 5.14 प्रतिशत बढ़कर 2,45,680 करोड़ रुपए हो गई। व्यक्तिगत बिजनेस प्रीमियम बढ़कर 1,50,715 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ग्रुप बिजनेस प्रीमियम बढ़कर 94,965 करोड़ रुपए हो गया है।

व्यक्तिगत सेगमेंट में कंपनी का रिन्यूएवल प्रीमियम 6.14 प्रतिशत बढ़कर 1,22,224 करोड़ रुपए हो गया।

एलआईसी के सीईओ और एमडी आर. दोरईस्वामी ने कहा कि कंपनी सरकार द्वारा बीमा उद्योग के लिए घोषित जीएसटी सुधार के सकारात्मक प्रभाव को लेकर बेहद आशावादी है।

दोरईस्वामी ने आगे कहा, "हमारा विश्वास है कि ये बदलाव ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में हैं और भारत में जीवन बीमा उद्योग के विकास को और तेज करेंगे। एलआईसी के रूप में, हमने यह सुनिश्चित किया है कि जीएसटी सुधारों के सभी अपेक्षित लाभ ग्राहकों तक पहुंचें।"

ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार, एलआईली दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में तीसरा स्थान पर है, जिसने 100 में से 88 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स (बीएसआई) स्कोर हासिल किया है।

पोलैंड स्थित पीजेडयू ने 94.4 के बीएसआई स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, उसके बाद चाइना लाइफ इंश्योरेंस का नाम आता है, जो 93.5 के बीएसआई स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है।

--आईएएनएस

एबीएस/