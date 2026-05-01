एक और रिकॉर्ड-तोड़ मार्च तिमाही के बीच एप्पल के सीईओ टिम कुक बोले, 'भारत को लेकर बेहद उत्साहित हूं'

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल के सीईओ टिम कुक ने जानकारी दी है कि कंपनी ने मार्च तिमाही में राजस्व के नए रिकॉर्ड बनाए और भारत सहित लगभग हर उभरते बाजार में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की।

उन्होंने कहा कि हमने मार्च तिमाही में रेवेन्यू के रिकॉर्ड बनाए और हर भौगोलिक क्षेत्र में दोहरे अंकों में ग्रोथ की, जिसमें ग्रेटर चीन और बाकी एशिया-पैसिफिक में मजबूत दोहरे अंकों की ग्रोथ शामिल है।

जनवरी-मार्च तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद एनालिस्ट्स के साथ बातचीत के दौरान टिम कुक ने कहा कि हमने विकसित और उभरते, दोनों तरह के बाजारों में मार्च तिमाही के रेवेन्यू रिकॉर्ड भी बनाए और भारत सहित, जिन लगभग सभी उभरते बाजारों पर हम नजर रखते हैं, उनमें दोहरे अंकों की ग्रोथ देखी।

कुक ने आगे कहा कि हम भारत में अपना छठा स्टोर खोलने को लेकर भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि यह देखना बहुत अच्छा रहा कि हाल के वर्षों में भारत में हमारी ग्रोथ कैसे जारी रही है; यह दुनिया भर में और भी ज्यादा ग्राहकों और उभरते बाजारों से जुड़ने के हमारे बड़े प्रयासों का ही एक हिस्सा है।

भारत में आईफोन के बढ़ते यूजर बेस और बढ़ते मध्यम वर्ग से मिलने वाले अवसरों के संदर्भ में बाजार के विकास को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कुक ने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।

कुक ने कहा कि हम कुछ समय से इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार और तीसरा सबसे बड़ा पीसी बाजार है। यहां काफी समय से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, बाजार में हमारी हिस्सेदारी अभी भी काफी कम है। इसलिए मुझे लगता है कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमारे लिए यहां कितनी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं।

कुक ने आगे कहा कि यहां बहुत से लोग मध्यम वर्ग में शामिल हो रहे हैं, और हमारे पास उनके लिए अभी भी और भविष्य में भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। अगर आप हमारी सभी कैटेगरी आईफोन से लेकर मैक, आईपैड और घड़ी तक के ज्यादातर ग्राहकों को देखें, तो वे पहली बार इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यहां हमारे प्रोडक्ट्स का यूजर बेस तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, मैं भारत को लेकर बेहद उत्साहित हूं।

आईफोन से होने वाला रेवेन्यू 57 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत ज्यादा है। इस ग्रोथ का मुख्य श्रेय आईफोन-17 सीरीज को जाता है।

एप्पल के सीएफओ केवन पारेख ने कहा कि जिन ज्यादातर बाजारों पर हम नजर रखते हैं, जिनमें अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ग्रेटर चीन, पश्चिमी यूरोप, भारत, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया शामिल हैं। उन सभी में आईफोन की बिक्री में दोहरे अंकों की ग्रोथ दर्ज की गई है।

मैक से होने वाला रेवेन्यू 8.4 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में छह प्रतिशत ज्यादा है। इस ग्रोथ का मुख्य श्रेय मैकबुक नियो जैसे हाल ही में लॉन्च किए गए दमदार प्रोडक्ट्स को जाता है। पारेख ने बताया कि हमने विकसित और उभरते, दोनों तरह के बाजारों में ग्रोथ की है; भारत और इंडोनेशिया समेत कई उभरते बाजारों में हमारी ग्रोथ दो अंकों में रही।

इस तिमाही के दौरान, आईपैड खरीदने वाले आधे से ज्यादा ग्राहक ऐसे थे जो पहली बार यह प्रोडक्ट खरीद रहे थे।

कंपनी के मुताबिक, “इनमें से कई ग्राहक हमारे उभरते बाजारों से हैं, जहां हमने आईपैड से होने वाली कमाई में दो अंकों की ग्रोथ दर्ज की है; इनमें भारत, मेक्सिको और थाईलैंड शामिल हैं। इसके अलावा, 451 रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर 98 प्रतिशत रहा।”

खास बात यह है कि एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस ने भी इस तिमाही की कमाई से जुड़ी रिपोर्ट में पहली बार हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

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