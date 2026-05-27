एआई से नौकरियां जाने का मेरा अनुमान गलत, मशीन नहीं ले सकती इंसान की जगह : ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने मंगलवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से नौकरियां बिल्कुल खत्म होने का कोई खतरा नहीं है। साथ ही कहा कि बड़ी संख्या में एआई के चलते व्हाइट कॉलर नौकरियां जाने का जो अनुमान पहले लगाया गया था, उसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था।

सिडनी में कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए, ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें शुरू में उम्मीद की थी कि 2022 में चैटजीपीटी के लॉन्च के बाद एआई द्वारा प्रवेश स्तर की व्हाइट-कॉलर नौकरियों की एक बहुत बड़ी संख्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन, इसका रोजगार पर प्रभाव अब तक अनुमान से कम गंभीर रहा है।

सीबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव मैट कॉमिन के साथ बातचीत के दौरान ऑल्टमैन ने कहा, "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरा अनुमान गलत था।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगा था कि प्रवेश स्तर की व्हाइट-कॉलर नौकरियों के खत्म होने का असर अब तक जितना हुआ है, उससे कहीं ज्यादा होगा।"

ऑल्टमैन ने कहा कि ओपनएआई ने एआई में तकनीकी प्रगति की गति के बारे में "लगभग सही" अनुमान लगाया था, लेकिन सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में "काफी गलत" साबित हुआ। उनके अनुसार, नौकरियों के खत्म होने को लेकर शुरुआती आशंकाएं उस समय के वास्तविक खतरे के कारण थीं।

उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब एचएसबीसी, अमेजन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया सहित कई वैश्विक कंपनियों ने स्वीकार किया है कि उनके संगठनों के कुछ पदों को एआई-आधारित उपकरणों और स्वचालन द्वारा प्रतिस्थापित या नया रूप दिया जा रहा है।

हालांकि, ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें यह एहसास होता जा रहा है कि मानवीय संपर्क कई नौकरियों का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है और मशीनों द्वारा इसकी आसानी से नकल नहीं की जा सकती।

उन्होंने स्लैक और ईमेल संदेशों के लिए एआई द्वारा उत्पन्न उत्तरों के साथ प्रयोग करने का एक व्यक्तिगत उदाहरण साझा किया, जिसके बाद अंततः उन्होंने स्वयं उत्तर देना शुरू कर दिया।

--आईएएनएस

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