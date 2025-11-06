एआई जर्नी 2025 का शेड्यूल हुआ जारी, तीन दिवसीय इवेंट में दिखेगी भविष्य के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की झलक

मास्को, 6 नवंबर (आईएएनएस)। आयोजकों ने एआई जर्नी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह एआई एलायंस रूस की सह-भागिता से आयोजित 10वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है।

मुख्य वक्ताओं में वैश्विक एआई समुदाय के प्रमुख विशेषज्ञ और दूरदर्शी शामिल होंगे, जो प्रौद्योगिकी विकास पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इस इवेंट में रूस, चीन, भारत, सर्बिया, ब्राजील, बहरीन, अमेरिका, मलेशिया और अन्य देशों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

सेर्बैंक के कार्यकारी बोर्ड के प्रथम उपाध्यक्ष, अलेक्जेंडर वेद्याखिन ने कहा, "वार्षिक सम्मेलन एआई जर्नी की सभी बेहतरीन परंपराओं को बरकरार रखता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के प्रमुख नाम, प्रासंगिक एजेंडा, शीर्ष डिजाइनों की घोषणाएं और हाइब्रिड प्रारूप में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग शामिल हैं। इस वर्ष का कार्यक्रम टेक्नोलॉजी इनोवेशन और ऐसे उपयोग मामलों पर केंद्रित है जो व्यवसायों और समाज के लिए मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जनरेटिव एआई की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। मैं प्रत्येक एआई उत्साही को एआई जर्नी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं - यह एक ऐसा मंच जहां अंतर्दृष्टि का जन्म होता है और ग्रह के तकनीकी भविष्य को आकार मिलता है।"

सम्मेलन का पहला दिन, 19 नवंबर, दैनिक जीवन और राष्ट्रीय विकास, दोनों में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेनएआई) के उपयोग पर केंद्रित होगा। सत्रों में "21वीं सदी की बिजली" से जुड़े मिथकों का खंडन, रोजमर्रा के कार्यों के लिए समाधानों का प्रदर्शन और ग्रह एवं समाज पर प्रौद्योगिकी के वैश्विक प्रभाव पर चर्चा करने वाले टॉक शो शामिल होंगे।

20 नवंबर को आर्थिक क्षेत्रों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एआई के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दिन की शुरुआत प्रथम उप-सभापति वेद्याखिन के भाषण से होगी।

राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मैक्सिम ओरेश्किन को भी उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

इसके बाद, सेर्बैंक के तकनीकी विकास प्रमुख और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एंड्री बेलेवत्सेव, बाजार के रुझानों और सेर्बैंक में विकसित नए समाधानों पर चर्चा करेंगे।

मुख्य आकर्षणों में भागीदार प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य वक्ताओं द्वारा प्रस्तुतिया शामिल हैं, जिनमें प्रसिद्ध चीनी विज्ञान कथा लेखक, विश्व चीनी विज्ञान कथा लेखक संघ के अध्यक्ष और बेस्टसेलर "एआई 2041" के सह-लेखक चेन किउफान भी शामिल हैं। वह "एआई का भविष्य: कल्पना से वास्तविकता तक" शीर्षक से एक व्याख्यान देंगे। इस दिन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एआई पर ब्रिक्स प्लस देशों का दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंच, एआई एलायंस का एक सत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में योगदान के लिए राष्ट्रीय एआई लीडर्स पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए पुरस्कार समारोह शामिल हैं।

उसी दिन, विशेष ऑफलाइन ट्रैक एआईजे डीप डाइव शुरू होगा। 20-21 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में रूस और दुनिया भर के शीर्ष एआई विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां, अनुसंधान केंद्रों द्वारा अभूतपूर्व वैज्ञानिक लेखों पर चर्चा, प्रमुख रूसी एआई स्टार्टअप्स द्वारा पिच सत्र और जेनएआई तथा मल्टी-एजेंट दृष्टिकोणों पर आधारित व्यावसायिक समाधानों की प्रस्तुतियां शामिल होंगी।

21 नवंबर को, जिसे विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन रूस के उप प्रधान मंत्री दिमित्री चेर्निशेंको और बेलेवत्सेव करेंगे। दिन के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक एआई होराइजन्स दूरदर्शिता सत्रों का सारांश होगा, जो 2025 में दुनिया भर के विभिन्न देशों में एआई एलायंस नेटवर्क, एक अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गठबंधन के तत्वावधान में आयोजित किए जाएंगे।

दिन के कार्यक्रम में दुनिया भर के शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। भारत के साई विश्वविद्यालय के अजित अब्राहम "स्वास्थ्य सेवा में जनरेटिव एआई" विषय पर व्याख्यान देंगे। सर्बिया के सिंगिडुनम विश्वविद्यालय के नेबोजसा बाकानिन द्जाकुला जैव-प्रेरित मेटाहेयुरिस्टिक्स में नवीनतम प्रगति पर चर्चा करेंगे, ब्राजील के साओ पाउलो विश्वविद्यालय के एलेक्जेंडर फेरेरा रामोस थर्मोडायनामिक मॉडल का उपयोग करके डीएनए स्तर पर ट्रांसक्रिप्शनल नियंत्रण नियामक तर्क पर एक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे, ब्राजील के कैंपिनास विश्वविद्यालय के एंडरसन रोचा "अभिसरण की क्रांति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आईओटी, रोबोटिक्स और उससे आगे" विषय पर एक व्याख्यान देंगे।

विज्ञान दिवस पर, एआईजे पारंपरिक रूप से एआईजे जूनियर, एक अद्वितीय युवा ट्रैक, की मेजबानी करेगा। रूसी पेशेवर सीखने, रचनात्मकता और आत्म-विकास के लिए एआई समाधानों के उपयोग पर व्यावहारिक सलाह साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साक्षात्कार युवा दर्शकों को इस क्षेत्र में विकास के नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित करेंगे।

इस दिन के समापन पर, सम्मेलन युवा डेटा शोधकर्ताओं के लिए एआई चैलेंज, अनुभवी एआई विशेषज्ञों के लिए एआईजे प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करेगा और एआईजे विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पत्रों के खुले चयन के परिणामों का अनावरण करेगा। सर्वश्रेष्ठ कार्यों को रूसी विज्ञान अकादमी के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ लेख को एक मौद्रिक पुरस्कार मिलेगा।

सम्मेलन का वेबसाइट पर रूसी, अंग्रेजी और अरबी में सीधा प्रसारण किया जाएगा, साथ ही मुख्य मंच प्रसारण के साथ रूसी सांकेतिक भाषा में समकालिक अनुवाद भी किया जाएगा।

--आईएएनएस

एबीएस/