ए320-फैमिली के इंडिगो ने 80 प्रतिशत और एयर इंडिया ने 40 प्रतिशत एयरक्राफ्ट किए रिसेट

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। एयरबस ए320 फैमिली एयरक्राफ्ट में सॉफ्टवेयर अपडेट करने को लेकर एयर इंडिया और इंडिगो ने शनिवार को कहा कि अनिवार्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिअलाइंमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए) और एयरबस के निर्देशों के अनुरूप तेजी से काम हो रहा है।

इंडिगो ने एक्स पर अपडेट जारी करते हुए लिखा, "हमारी मेहनती और परिश्रमी इंजीनियरिंग टीम ने 200 एआईबी अधिकृत ए320-फैमिली एयरक्राफ्ट में से 160 पर अनिवार्य एयरबस सुरक्षा अपडेट पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारा फ्लीट आपकी यात्रा के लिए तैयार, विश्वसनीय और सुरक्षित रहे।"

एयरलाइन ने बताया कि उनकी इंजीनियरिंग टीम ने इस सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर रात भर जग कर काम किया।

इंडिगो ने लिखा, "टीम के अथक प्रयासों के साथ हमन डिले की स्थितियों को कम कर रहे हैं और जीरो कैंसिलेशन बनाए हुए हैं, जिससे आपके प्लान को लेकर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी।"

कंपनी ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि बाकि बचे एयरक्राफ्ट भी आवश्यक समय-सीमा के भीतर पूरी तरह से अनुपालन कर लेंगे।

इस बीच, एयर इंडिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "एयर इंडिया में हम सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते है। दुनिया भर में ए320 फैमिली के एयरक्राफ्ट के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिअलाइंमेंट के लिए ईएएसए और एयरबस के निर्देशों का पालन करते हुए, हमारे इंजीनियर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।"

एयरलाइन ने आगे जानकारी दी, "हमने अपने 40 प्रतिशत से अधिक विमानों को रीसेट कर दिया है जो इससे प्रभावित थे। हमें विश्वास है कि ईएएसए द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे फ्लीट को कवर कर लिया जाएगा।"

कंपनी ने साफ किया कि इस काम के लिए फ्लाइट्स को कैंसिल भी नहीं किया गया है। लेकिन एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स को कुछ डिले या रिशेड्यूल जरूर किया गया है। यात्रियों को लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट चेक किए जाने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

एसकेटी/