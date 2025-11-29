Dgca Safety Advisory : डीजीसीए ने जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट के बीच एयरबस एयरक्राफ्ट के लिए सेफ्टी गाइडलाइन की जारी

नई दिल्ली: विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से शनिवार को एयरबस ए318, ए319,ए320 और ए321 एयरक्राफ्ट के लिए एक जरूरी सेफ्टी गाइडलाइन जारी की गई है।

सेफ्टी गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा किए बिना सर्विस में नहीं रहेगा।

एक नोटिफिकेशन में डीजीसीए ने ऑपरेटरों को अपने कम्प्लायंस रिकॉर्ड को अपडेट करने का निर्देश दिया है।

विमानन नियामक ने कहा, "नीचे दिए गए विषयों का निरीक्षण/या मॉडिफिकेशन जरूरी है। कृपया नीचे दी गई मॉडिफिकेशन लिस्ट में जरूरी बदलाव करें।"

सेफ्टी गाइडलाइन में आगे कहा गया, "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रोडक्ट को ऑपरेट न करे जो इस मैंडेटरी मॉडिफिकेशन के तहत आते हैं, सिवाय उनके जो मैंडेटरी मॉडिफिकेशन की जरूरतों और प्रयोज्य उड़न योग्यता निदेशों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।"

विमानन नियामक के अनुसार, "इस बात की पुष्टि की जाए कि इस क्षेत्र में संबंधित सभी ऑपरेटर्स को मैंडेटरी मोडिफिकेशन / निरीक्षण के बारे में सूचित किया जाए और आपके ऑफिस में रखी गई मास्टर मैंडेटरी मोडिफिकेशन लिस्ट अपडेटेड हो। आपसे अनुरोध है कि उड़ान योग्यता प्रक्रिया मैनुअल भाग- अध्याय 7 के अनुसार अनुपालन कार्रवाई की पुष्टि करें।"

इससे पहले एयरबस की ओर से कहा गया कि ए320 विमान से जुड़ी एक हालिया घटना के एनालिसिस से पता चला है कि इंटेंस सोलर रेडिएशन फ्लाइट कंट्रोल के लिए जरूरी डेटा को करप्ट कर सकती है। कंपनी की ओर से प्रिकॉशनरी एक्शन के लिए ग्लोबल एलर्ट जारी किया।

एविएशन कंपनी ने इस इंटेंस सोलर रेडिएशन के कारण एयरक्राफ्ट में फ्लाइट कंट्रोल डेटा से जुड़े संभावित सुरक्षा जोखिम को दूर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की घोषणा की है।

इस बीच, इंडिगो और एयर इंडिया की ओर से भी ए320 विमानों की उड़ानों में देरी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है।

इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर इस कैटेगरी में 350 से अधिक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर फिक्स इंस्टॉल करने के लिए भारत में एयरक्राफ्ट को कुछ समय के लिए ग्राउंड करना होगा, इस प्रोसेस से ऑपरेशनल दिक्कतें आ सकती हैं।

सूत्रों के अनुसार, एयरबस सॉफ्टवेयर अपडेट में दो से तीन दिन लगेंगे और एयरलाइंस को उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार तक फ्लाइट्स नॉर्मल शेड्यूल पर वापस आ जाएंगी।

