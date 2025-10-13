डीजीसीए ने एयर इंडिया को बोइंग 787 बेड़े की इमरजेंसी पावर यूनिट के पुनः निरीक्षण का दिया निर्देश

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। विमानन सुरक्षा नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया को सभी बोइंग 787 विमानों में रैम एयर टर्बाइन (आरएटी) प्रणाली, एक इमरजेंसी पॉवर सोर्स, का पुनः निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, जहां हाल ही में पावर कंडीशनिंग मॉड्यूल (पीसीएम) को बदला गया था।

यह कदम एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों से जुड़ी दो हालिया तकनीकी घटनाओं के बाद उठाया गया है। साथ ही, डीजीसीए ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपायों की रूपरेखा वाली एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

नियामक ने बोइंग से बोइंग 787 विमानों पर वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए इसी तरह के आरएटी तैनाती के मामलों के साथ-साथ पीसीएम प्रतिस्थापन के बाद सेवा संबंधी किसी भी कठिनाई की रिपोर्ट की भी जानकारी मांगी है। यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में लगातार हुई दो घटनाओं के बाद की गई है। 4 अक्टूबर को, एयर इंडिया की अमृतसर-बर्मिंघम उड़ान (एआई-117) पर आरएटी लैंडिंग से ठीक पहले ऑटोमैटिक रूप से तैनात हो गई थी। पांच दिन बाद, 9 अक्टूबर को, एयर इंडिया की वियना-दिल्ली उड़ान (एआई-154) का संचालन कर रहे एक अन्य बोइंग 787 विमान को ऑटोपायलट सिस्टम के अचानक फेल होने और कई तकनीकी खराबी आने के बाद दुबई की ओर मोड़ दिया गया।

आरएटी को इंजन, इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक के पूरी तरह से फेल होने की स्थिति में ऑटोमैटिक तैनात होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह महत्वपूर्ण सिस्टम्स को चालू रखने के लिए इमरजेंसी इलेक्ट्रीसिटी पैदा करने हेतु पवन ऊर्जा का उपयोग करता है।

डीजीसीए के एक अधिकारी के अनुसार, एयर इंडिया को उन सभी विमानों का पुनः निरीक्षण करने के लिए कहा गया है जिनमें पीसीएम मॉड्यूल, एक आवश्यक विद्युत घटक जो पूरे विमान में बिजली वितरण का प्रबंधन करता है, हाल ही में बदला गया था।

एयरलाइन को 'डी' चेक (एक प्रमुख विमान रखरखाव जांच) के कार्य पैकेज की समीक्षा करने की भी सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीसीएम रिप्लेसमेंट के बाद सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है। 4 अक्टूबर की घटना के दौरान, लैंडिंग से लगभग 400 फीट पहले आरएटी अनलॉक संदेश दिखाई दिया, लेकिन पायलटों ने कोई असामान्यता नहीं बताई और विमान सुरक्षित रूप से उतर गया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी