डीआरडीओ और टाटा ने मिलकर तैयार किया अत्याधुनिक व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। भारत की रक्षा तकनीक को बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 'टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स' के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक 'डब्ल्यूएचएपी 8x8' व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो अब पूरी तरह से तैयार है।

ये प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी जानकारी डीआरडीओ ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए दी। डीआरडीओ ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूएचएपी) 8X8, डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा विकसित भारतीय रक्षा नवाचार को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है।"

डब्ल्यूएचएपी एक आधुनिक मॉड्यूलर लड़ाकू प्लेटफ़ॉर्म है जो उन्नत गतिशीलता, सुरक्षा और मिशन अनुकूलन क्षमता से सुसज्जित है। इसकी विशेषताएं जैसे कि स्केलेबल बैलिस्टिक और माइन प्रोटेक्शन के साथ टिकाऊ मोनोकॉक हल, स्वतंत्र सस्पेंशन, सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम और उच्च-शक्ति इंजन, बेहतरीन ऑफ-रोड प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।

इस प्लेटफॉर्म में पैदल सेना लड़ाकू वाहन, बख्तरबंद कार्मिक वाहक, टोही, कमांड पोस्ट, मोर्टार वाहक और यहां तक कि विभिन्न प्रकार के एम्बुलेंस भी शामिल हैं। मानवयुक्त या मानवरहित रिमोट हथियार स्टेशनों और एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल क्षमता के विकल्प इसकी मारक क्षमता को और बढ़ाते हैं।

बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लौदी ने 23 सितंबर को मोरक्को के बेरेकिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) के अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। उन्होंने इस अवसर को भारत और मोरक्को के बीच विकसित हो रही रणनीतिक साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

--आईएएनएस

वीकेयू/एससीएच