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चौथी तिमाही में एसबीआई लाइफ का मुनाफा घटा, प्रीमियम इनकम में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 02:27 PM

मुंबई, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (क्यू4) के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा (पीएटी) करीब 1 प्रतिशत घटकर 804.64 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 813.5 करोड़ रुपए था।

हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा करीब 40 प्रतिशत बढ़ा है, जो तीसरी तिमाही के 576.74 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

जबकि, कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम साल-दर-साल 16 प्रतिशत बढ़कर लगभग 27,684 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 23,860 करोड़ रुपए थी। इससे कंपनी के कारोबार में अच्छी बढ़त का संकेत मिलता है।

हालांकि, कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो घटकर 190 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 196 प्रतिशत था।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि ऑपरेशनल स्तर पर कंपनी की पर्सिस्टेंसी (पॉलिसी जारी रहने की दर) में सुधार देखने को मिला है।

शेयरधारकों के खाते में ट्रांसफर की गई राशि भी बढ़कर चौथी तिमाही में 2.36 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो पिछली तिमाही में 1.94 लाख करोड़ रुपए थी। यह बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी की ग्रॉस प्रीमियम इनकम 27,683.8 करोड़ रुपए रही, जो तीसरी तिमाही (30,245.3 करोड़ रुपए) से कम लेकिन पिछले साल की समान अवधि (23,860.7 करोड़ रुपए) से ज्यादा है।

इस दौरान सॉल्वेंसी रेशियो थोड़ा घटकर 190 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल 191 प्रतिशत था, लेकिन यह अभी भी नियामकीय जरूरतों से काफी ऊपर है।

नए कारोबार (न्यू बिजनेस) का प्रीमियम 20 प्रतिशत बढ़कर 42,500 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रिन्यूअल प्रीमियम 19 प्रतिशत बढ़कर 58,700 करोड़ रुपए पहुंच गया।

इसके अलावा, एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट (एपीई) 13 प्रतिशत बढ़कर 24,270 करोड़ रुपए हो गया।

कंपनी के एमडी और सीईओ अमित झिंगरान ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 के दौरान लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छा सुधार देखने को मिला है, जिसे हाल के नियामकीय कदमों और ग्राहकों की सुरक्षा-आधारित (प्रोटेक्शन) उत्पादों की ओर बढ़ती रुचि ने समर्थन दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत पॉलिसियों पर जीएसटी में छूट मिलने से बीमा लेना लोगों के लिए ज्यादा किफायती हो गया।

नेटवर्क की बात करें तो एसबीआई लाइफ पूरे देश में 1,230 ऑफिस और 3,58,506 प्रशिक्षित बीमा पेशेवरों के जरिए अपनी सेवाएं दे रही है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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