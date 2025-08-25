चालू वित्त वर्ष में भारत के टायर उद्योग में मजबूत वृद्धि का अनुमान

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। क्षमता विस्तार में निरंतर निवेश, बेहतर विनिर्माण दक्षता और आरएंडडी क्षमताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने के बीच भारत के टायर उद्योग में चालू वित्त वर्ष में मजबूत वृद्धि का अनुमान है।

उद्योग के आंकड़ों का हवाला देते हुए टायर सेक्टर के लीडर्स के अनुसार, घरेलू टायर उद्योग में मूल उपकरण की कम मांग के बावजूद, मजबूत घरेलू प्रतिस्थापन मांग के बल पर मजबूत वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है।

विश्लेषकों के अनुसार, शहरी मांग कम होने के बावजूद, प्रतिस्थापन मांग को अनुकूल ग्रामीण रुझान, त्योहारी मांग और उपभोग पर अपेक्षित ब्याज दरों में कटौती जैसे कारकों से समर्थन मिलने की संभावना है।

त्योहारी सीजन, हाल ही में रेपो दर में कटौती और अनुकूल मानसून की स्थिति से कंज्यूमर सेंटीमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्रिसिल रेटिंग्स की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के टायर क्षेत्र में 7-8 प्रतिशत की स्थिर राजस्व वृद्धि देखने को मिलेगी, जो प्रतिस्थापन मांग के कारण होगी, जो वार्षिक बिक्री का आधा हिस्सा है।

प्रीमियमीकरण में वृद्धि से प्राप्तियों में थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ के कारण चीनी उत्पादकों द्वारा इन्वेंट्री को दूसरी जगह भेजने का जोखिम चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

स्थिर इनपुट लागत और स्वस्थ क्षमता उपयोग के कारण परिचालन लाभप्रदता 13-13.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, "कमजोर बैलेंस शीट और संतुलित पूंजीगत व्यय के साथ, इससे क्षेत्र के स्थिर ऋण परिदृश्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी।"

यह रिपोर्ट भारत के शीर्ष छह टायर निर्माताओं के विश्लेषण पर आधारित है, जो सभी व्हीकल सेगमेंट की जरूरतें पूरी करते हैं और इस क्षेत्र के लगभग एक लाख करोड़ रुपए के राजस्व में 85 प्रतिशत का योगदान करते हैं। घरेलू मांग मुख्य आधार बनी हुई है, जो कुल बिक्री का लगभग 75 प्रतिशत है, शेष निर्यात से आता है।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी के अनुसार, इस वित्त वर्ष में बिक्री वृद्धि 5-6 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो पिछले वित्त वर्ष के समान है। रिप्लेसमेंट सेगमेंट कुल बिक्री का लगभग 50 प्रतिशत है। इस सेगमेंट में बड़े वाहन आधार, मजबूत माल ढुलाई और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के कारण 6-7 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसकेटी/