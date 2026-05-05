बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ ने भतीजी क्लेयर को उत्तराधिकारी नामित किया: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ ने अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। यह पहला मौका है जब शॉ ने किसी व्यक्ति का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर लिया है। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

फॉर्च्यून इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में 73 वर्षीय मजूमदार-शॉ ने कहा कि वह बायोकॉन को आगे ले जाने के लिए क्लेयर को एक सही उत्तराधिकारी के तौर पर देखती है।

मजूमदार-शॉ की कोई संतान नहीं है।

इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “बायोकॉन का स्वामित्व केवल मेरे पास है और मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं इसे अच्छे हाथों में सौंपूं। मैंने अपनी भतीजी क्लेयर को अपना उत्तराधिकारी माना है क्योंकि मुझे लगता है कि उसने मुझे यह साबित कर दिया है कि वह एक कंपनी चला सकती है।”

क्लेयर मजूमदार वर्तमान में नैस्डैक में सूचीबद्ध कंपनी बिकारा थेरेप्यूटिक्स की संस्थापक और सीईओ हैं, इस कंपनी को बायोकॉन द्वारा सपोर्ट किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि एक व्यापक पारिवारिक ढांचा कंपनी के भविष्य के विकास में भी सहायक हो सकता है।

इसमें क्लेयर के भाई एरिक मजूमदार शामिल हैं, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर और एआई एक्सपर्ट हैं, साथ ही उनके पति थॉमस रॉबर्ट्स भी हैं, जो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं।

व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत, बायोकॉन ने अपने जेनेरिक और बायोलॉजिक्स व्यवसायों का विलय कर दिया है, अपनी संरचना को सरल बनाया है और कर्ज कम किया है।

मजूमदार-शॉ ने बताया कि कंपनी बायोसिमिलर्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जो राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कंपनी के कई उत्पाद पहले से ही बाजार में हैं और कई अन्य उत्पाद पाइपलाइन में हैं।

इसके अलावा, चुने गए उत्तराधिकारी के पास मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए और स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से कैंसर बायोलॉजी में पीएचडी है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि समूह की सभी कंपनियों में नेतृत्व परिवर्तन हो रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीहास तांबे ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के सीईओ और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है, जबकि सिद्धार्थ मित्तल 1 जुलाई से सिंजीन इंटरनेशनल का नेतृत्व करेंगे।

मंगलवार को बीएसई पर बायोकॉन के शेयर 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 365.55 रुपए पर कारोबार कर रहे थे।

--आईएएनएस

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