ब्लैक बॉक्स ने सफलतापूर्वक पूरी की ब्राजील की 2एस इनोवैस टेक्नोलॉजिकस एसए के अधिग्रहण की प्रक्रिया

मुंबई, 13 मई (आईएएनएस)। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने ब्राजील की प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 2एस इनोवैस टेक्नोलॉजिकस एसए के अधिग्रहण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

ब्लैक बॉक्स, जो एस्सार ग्रुप की टेक्नोलॉजी शाखा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान देने वाली वैश्विक कंपनी मानी जाती है, ने कहा कि यह अधिग्रहण उसकी वैश्विक विस्तार रणनीति में एक बड़ा कदम है। साथ ही, यह 2030 तक 2 अरब डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। इस अधिग्रहण की प्रभावी तारीख 1 मई 2026 मानी गई है।

साल 1992 में स्थापित और ब्राजील के साओ पाउलो मुख्यालय वाली 2एस इनोवैस टेक्नोलॉजिकस एंड-टू-एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी कंसल्टिंग और रणनीति, एंटरप्राइज और डेटा सेंटर नेटवर्किंग, क्लाउड और हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, सिस्टम इंटीग्रेशन, मैनेज्ड सर्विसेज और लाइफसाइकिल ऑप्टिमाइजेशन जैसे क्षेत्रों में काम करती है।

यह कंपनी मिशन-क्रिटिकल नेटवर्किंग, हाइपरस्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सहयोग और सुरक्षा समाधान देने में मजबूत पकड़ रखती है।

इस अधिग्रहण से लैटिन अमेरिका में ब्लैक बॉक्स की क्षमताएं और बाजार मौजूदगी काफी मजबूत होगी, खासकर डेटा सेंटर नेटवर्किंग, डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में।

कंपनी ने कहा कि यह सौदा ब्लैक बॉक्स के वैश्विक कारोबार में ब्राजील की रणनीतिक अहमियत को भी मजबूत करता है, क्योंकि क्षेत्र में एंटरप्राइज कंपनियां, क्लाउड प्रोवाइडर्स और हाइपरस्केल कंपनियां अगली पीढ़ी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से निवेश कर रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्लाउड तकनीक को अपनाने की रफ्तार, एआई-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और मजबूत इंजीनियरिंग प्रतिभा इसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेवाओं का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र बना रही है।

ब्लैक बॉक्स के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव वर्मा ने कहा, "2एस का अधिग्रहण ब्लैक बॉक्स की वैश्विक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इससे लैटिन अमेरिका के तेजी से बढ़ते बाजार में हमारी रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी।"

उन्होंने कहा कि 2एस के पास सिस्को नेटवर्किंग, एंटरप्राइज और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और मैनेज्ड सर्विसेज में गहरी विशेषज्ञता है, जो ब्लैक बॉक्स की वैश्विक क्षमताओं को और बेहतर बनाएगी।

वर्मा ने कहा कि दुनियाभर में कंपनियां एआई, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी में तेजी से निवेश कर रही हैं। ऐसे में सुरक्षित, मजबूत और स्केलेबल नेटवर्क तथा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि यह अधिग्रहण कंपनी को नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन, डेटा सेंटर इंटीग्रेशन, मैनेज्ड ऑपरेशंस और साइबर सुरक्षा सहित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन के हर चरण में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने में सक्षम बनाएगा।

कंपनी के अनुसार, यह सौदा उसकी दीर्घकालिक रणनीति के तहत अनुशासित इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस को भी दर्शाता है।

संजीव वर्मा ने आगे बताया कि इस अधिग्रहण से कंपनी को सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। साथ ही, लैटिन अमेरिका में नेटवर्किंग और डेटा सेंटर कारोबार को मजबूती मिलेगी और वैश्विक स्तर पर एंड-टू-एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान देने की क्षमता और बेहतर होगी।

--आईएएनएस

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