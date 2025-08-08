बाजार की बदलती परिस्थितियों के बीच भारत का वेयरहाउसिंग किराया 2025 की पहली छमाही में स्थिर : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस) । 2025 की पहली छमाही में 18.9 मिलियन वर्ग फुट का मजबूत अब्सोर्प्शन दर्ज करने के बावजूद शीर्ष सात भारतीय शहरों में एवरेज रेंटल वैल्यू काफी हद तक स्थिर रही, जो 18-31 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह के बीच दर्ज की गई। यह जानकारी शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

ऑक्यूपायर पर केंद्रित वर्कप्लेस सॉल्यूशन फर्म वेस्टियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुणे में सबसे अधिक किराया 31 रुपए प्रति वर्ग फुट (वर्ग फुट) प्रति माह है, जो थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3पीएल), ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत मांग के कारण है।

रिपोर्ट के अनुसार, पुणे में छमाही आधार पर 34 प्रतिशत और सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से खेड़ और चाकन जैसे प्रमुख उप-बाजारों में उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के कारण है।

जमीन की सीमित उपलब्धता के कारण जमीन की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे कुल लेन-देन मूल्य में और वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी ओर, शीर्ष सात शहरों में मुंबई में सबसे कम किराया 18 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह रहा, जबकि 2024 की दूसरी छमाही की तुलना में 2025 की पहली छमाही में किराए में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई; एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में इसमें 2 प्रतिशत की गिरावट आई।

किराये में समग्र स्थिरता का श्रेय संतुलित मांग-आपूर्ति गतिशीलता को दिया जा सकता है, जिसे नई आपूर्ति वृद्धि का समर्थन प्राप्त है।

रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद में किराया 2025 की पहली छमाही में 19 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह पर स्थिर रहा, जिसमें 1 प्रतिशत की मामूली वार्षिक वृद्धि हुई।

इसके विपरीत, बेंगलुरु में मांग में वृद्धि के बावजूद 5 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट दर्ज की गई, जो 19 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह तक पहुंच गई।

वेस्टियन के सीईओ, श्रीनिवास राव ने कहा, "हालांकि 2025 की पहली छमाही में निवेश में गिरावट देखी गई, लेकिन प्रमुख बाजारों में मजबूत मांग, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और सस्टेनेबल और तकनीक-सक्षम समाधानों पर जोर दीर्घकालिक विकास का संकेत है।"

इस बीच, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 की पहली छमाही में चेन्नई में किराया 25 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह रहा, जिसमें छमाही आधार पर 3 प्रतिशत और वार्षिक आधार पर 2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

एनसीआर में किराये में सालाना 10 प्रतिशत और 2024 की दूसरी छमाही में 4 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है, जो 2025 में 21 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह तक पहुंच गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट का कारण शहर के औसत किराये से कम दरों पर लीजिंग का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60 प्रतिशत दर्ज किया जाना हो सकता है। इसी समय, कोलकाता में किराया मूल्य 21 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह है, जो लिमिटेड अब्सोर्प्शन एक्टिविटी के बावजूद, 1 प्रतिशत की मामूली अर्धवार्षिक गिरावट लेकिन 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/