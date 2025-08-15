भारतीय उद्योग निकायों ने पीएम मोदी के युवाओं को सशक्त बनाने और एमएसएमई को बढ़ावा देने के आह्वान की सराहना की

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। देश के दिग्गज उद्योग निकायों ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को सशक्त बनाने और एमएसएमई को बढ़ावा देने और 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को तेज करने के आह्वान की सराहना की है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा, "वह उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर, एमएसएमई के लिए बाजार संपर्क को सुगम बनाकर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल और इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाकर इस यात्रा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना की एक लाख करोड़ रुपए की युवा सशक्तिकरण पहल में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने, कौशल बढ़ाने और निरंतर आजीविका के रास्ते खोलने की क्षमता है।

इस पहल के तहत, सरकार पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की सहायता देगी।

सीआईआई ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में, एमएसएमई को इन उपायों से महत्वपूर्ण लाभ होगा। प्रतिभाओं तक बेहतर पहुंच, लक्षित प्रोत्साहन और एक मजबूत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में विस्तार, इनोवेशन और अधिक गहराई से एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि उद्योग निकाय 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का स्वागत करता है, जिसमें भारत को एक आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सभी पक्षकारों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है।

उन्होंने आगे कहा कि हम 8 वर्षों के बाद व्यापक जीएसटी समीक्षा की घोषणा की सराहना करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर कर का बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी। अनुपालन कम करने, अनावश्यक नियमों को समाप्त करने और एक समर्पित टास्क फोर्स बनाने की प्रतिबद्धता, वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।

