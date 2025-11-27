भारतीय शेयर बाजार में आई बहार, सेंसेक्स पहली बार 86,000 के पार

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने गुरुवार के कारोबारी दिन अच्छी शुरुआत के साथ एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जहां एक ओर सेंसेक्स पहली बार 86000 स्तर के पार पहुंच गया वहीं, निफ्टी ने भी 26,310.45 स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

सेंसेक्स बीते कारोबारी दिन 85,609.51 स्तर पर बंद हुआ था और कारोबार की शुरुआत हरे निशान में 85,745.05 स्तर पर की। इंट्राडे में सूचकांक ने 86,055.86 स्तर पर ऑल-टाइम-हाई बनाया।

इसी तरह, निफ्टी बीते कारोबारी दिन 26,205.30 स्तर पर हरे निशान पर बंद हुआ और सुबह 26,261.25 स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। इंट्राडे में सूचकांक ने 26,310.45 स्तर पर ऑल-टाइम हाई बनाया।

दूसरी ओर, निफ्टी बैंक 289.80 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,817.85 स्तर पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 39.05 अंक या 0.06 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बाद 61,022.65 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स भी 74.30 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,897.55 स्तर पर था।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी आईटी, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर में खरीदारी का रुझान बना हुआ था।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट अमृता शिंदे ने कहा, "निफ्टी 50 ने अपनी हालिया बढ़त को बढ़ाया है, जिससे कंसोलिडेशन के एक फेज के बाद मौजूदा बुलिश माहौल मजबूत हुआ है। इंडेक्स को अब 26,050–26,100 रीजन में तुरंत मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, जो लगातार डिमांड जोन की तरह काम करता रहा है। ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस धीरे-धीरे 26,300–26,350 बैंड की ओर शिफ्ट हो गया है।"

इस बीच, सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे। वहीं, इटरनल, एसबीआई, ट्रेंट और टाटा स्टील टॉप लूजर्स रहे।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 26 नवंबर को लगातार दूसरे दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,778.03 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) भी इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 6,247.93 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर सेंसेक्स 230 अंक या 0.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,839.54 पर कारोबार कर था और निफ्टी 36.95अंक या 0.14 प्रतिशत की तेजी के बाद 26,242.25 स्तर पर था।

--आईएएनएस

