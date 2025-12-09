विज्ञान

भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स 609 अंक फिसला

Dec 09, 2025, 04:17 AM

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 609.68 अंक या 0.71 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,102.69 पर और निफ्टी 225.90 अंक या 0.86 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,960.55 पर था।

करीब सभी सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी इंडिया डिफेंस (3.68 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (3.53 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (2.81 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (2.73 प्रतिशत), निफ्टी पीएसई (2.10 प्रतिशत) और निफ्टी मेटल (1.92 प्रतिशत) सबसे ज्यादा गिरने वाले सूचकांक थे।

सेंसेक्स पैक में बीईएल, इटरनल (जोमैटो), ट्रेंट, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, एसबीआई, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा, टाइटन, एनटीपीसी, भारती एयरटेल और एलएंडटी टॉप लूजर्स थे। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक गेनर्स थे।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में अधिक बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 1,106.50 अंक या 1.83 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,488.10 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक 456.10 अंक या 2.61 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,051.65 पर था।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 950 शेयर हरे निशान में; 3,348 शेयर लाल निशान में और 187 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।

बाजार के जानकारों ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह वैश्विक संकेतों का बाजार पर हावी होना है। आने वाले समय में निवेशकों की निगाहें अमेरिकी फेड के नतीजों पर होंगी। इससे बाजार की दिशा तय होगी।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह 9 बजकर 34 मिनट पर सेंसेक्स 131.80 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के बाद 85,580.57 स्तर पर और निफ्टी 44.55 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के बाद 26,141.90 स्तर पर था।

इसके अतिरिक्त, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 13 प्रतिशत कम होकर 90.06 पर बंद हुआ। इसकी वजह विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली और भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता का बने रहना है।

--आईएएनएस

एबीएस/

