भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में यात्रा पर देगा छूट, पेश की नई स्कीम

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान परेशानी मुक्त टिकट बुकिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, रेल मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने डिस्काउंटेड फेयर और रिबेट बेनिफिट पर 'राउंड ट्रिप पैकेज' तैयार करने का फैसला किया है।

इस कदम से यात्रियों को सुविधा होगी और त्योहारों के व्यस्त मौसम में अधिक यातायात को व्यापक दायरे में पुनर्वितरित किया जा सकेगा और विशेष ट्रेनों सहित दोनों तरफ की ट्रेनों का अधिक उपयोग सुनिश्चित होगा।

रेल मंत्रालय ने कहा, "त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ के लिए डिस्काउंटेड फेयर पर राउंड ट्रिप पैकेज नामक एक प्रायोगिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है।"

मंत्रालय के अनुसार, यह योजना उन यात्रियों पर लागू होगी जो निर्धारित अवधि के दौरान वापसी करना चाहते हैं।

इस योजना के तहत, एक ही यात्री समूह के लिए जाने और वापसी दोनों यात्राओं की टिकट बुकिंग कराने पर छूट लागू होगी।

वापसी यात्रा का विवरण जाने की यात्रा के विवरण के समान ही होना चाहिए। यात्री 14 अगस्त से 13 अक्टूबर की अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) के लिए अपनी टिकटें बुक कर सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा, "पहले 13 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच ट्रेन शुरू होने की तारीख के लिए जाने की यात्रा का टिकट बुक किया जाएगा, और उसके बाद 17 नवंबर और 1 दिसंबर 2025 के बीच ट्रेन शुरू होने की तारीख के लिए कनेक्टिंग यात्रा सुविधा का उपयोग करके वापसी यात्रा का टिकट बुक किया जाएगा।"

हालांकि, वापसी यात्रा की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी।

रेलवे की नई विशेष योजना का लाभ उठाने के लिए अन्य शर्तें यह हैं कि बुकिंग केवल दोनों दिशाओं में कन्फर्म टिकटों के लिए ही होगी, वापसी यात्रा के मूल किराए पर केवल 20 प्रतिशत की कुल छूट दी जाएगी, इस योजना के तहत बुकिंग जाने और वापसी दोनों यात्राओं के लिए समान श्रेणी में होनी चाहिए।

रेलवे के अनुसार, इस योजना के तहत बुक किए गए टिकटों के लिए कोई किराया रिटर्न नहीं होगा।

यह योजना सभी श्रेणियों और सभी ट्रेनों (फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनों को छोड़कर) में लागू होगी, जिनमें विशेष ट्रेनें (ट्रेन ऑन डिमांड) भी शामिल हैं।

इसके अलावा, इन टिकटों में किसी भी यात्रा के लिए कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और रियायती किराए पर वापसी यात्रा बुकिंग के दौरान कोई छूट, रेल यात्रा कूपन, वाउचर-आधारित बुकिंग या पास स्वीकार्य नहीं होंगे।

यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि, जाने और वापसी यात्रा दोनों के टिकट एक ही माध्यम (ऑनलाइन या ऑफलाइन) से बुक किए जाने चाहिए।

