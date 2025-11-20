भारतीय डाक ने आईआईटी दिल्ली में पहले जेन-जी थीम वाले रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। संचार मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय डाक ने आईआईटी दिल्ली में पहले जेन-जी थीम वाले रिवैम्प्ड पोस्ट-ऑफिस का उद्घाटन किया है। यह भारतीय डाक की आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पहल केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्ट ऑफिस को वाइब्रेंट और यूथ-सेंट्रिक स्थानों में बदलने के दृष्टिकोण को दर्शाती है।

नई दिल्ली स्थित आईआईटी हौज खास डाकघर के पुनर्निर्मित कार्यालय का उद्घाटन डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल ने किया।

मंत्रालय के अनुसार, यह परिवर्तन एक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, जिसके तहत इस वर्ष 15 दिसंबर तक एजुकेशनल कैंपस में स्थित 46 मौजूदा डाकघरों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ छात्रों की भागीदारी है, जिसमें भारतीय डाक छात्रों को ब्रांड एंबेसडर, डिजाइन के को-क्रिएटर और सोशल मीडिया आउटरीच में सहयोगी के रूप में शामिल करता है।

अपनी तरह के पहले कदम के रूप में आईआईटी दिल्ली में एक छात्र फ्रैंचाइजी मॉडल भी शुरू किया गया है, जो डाक संचालन का प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान करता है और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, छात्रों को पार्सल बुक करने में सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष ब्रांडेड पार्सल पैकेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।

आईआईटी दिल्ली का रिवैम्प्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस शैक्षणिक संस्थानों में डाक सेवाओं की एक नई अवधारणा को पेश करता है। इस स्थान को छात्रों के सहयोग से डिजाइन किया गया है, जहां मॉडर्न एसथेटिक, वाई-फाई सुविधा वाले क्षेत्र, आईआईटी फाइन आर्ट्स सोसाइटी द्वारा तैयार क्रिएटिव ग्रैफिटी और आर्टवर्क मौजूद है। इसके अलावा, यहां एक स्मार्ट सर्विस टचपॉइंट्स की सुविधा भी मिलती है, जिसमें क्यूआर-बेस्ड पार्सल बुकिंग और स्टूडेंट-फ्रेंडली स्पीड पोस्ट डिस्काउंट्स भी शामिल है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय डाक भारत के शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक, आकर्षक और सुलभ डाक स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंडिया पोस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "यह रेनोवेशन युवा-उन्मुख डिजाइन और बेहतर सेवा वातावरण के माध्यम से यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के भारतीय डाक के प्रयासों को दर्शाता है।"

--आईएएनएस

एसकेटी/