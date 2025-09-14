भारत यूरोपीय संघ के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तैयार

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत इस वर्ष यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक से मुलाकात की और कहा कि देश निरंतर बातचीत की आशा कर रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता के 13वें दौर में आपकी मेजबानी करना हमारे लिए खुशी की बात थी। हम दोनों पक्षों के लिए व्यापक अवसरों को पेश करने के लिए जल्द ही एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी यात्रा के लिए धन्यवाद। हमारी निरंतर बातचीत की प्रतीक्षा है।"

सेफ्कोविक ने पहले पोस्ट किया था कि वे केंद्रीय मंत्री गोयल के साथ एक महत्वाकांक्षी ईयू-इंडिया एफटीए को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष तीसरी बार भारत आए हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "2025 तक इस समझौते को पूरा करने के लिए हम अपने प्रयासों बढ़ा रहे हैं। ऑटो सेक्टर को इसके केंद्र में होना चाहिए, जिससे दोनों पक्षों के लिए विन-विन टैरिफ उदारीकरण के जरिए दोतरफा व्यापार को बढ़ावा मिले।"

शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में, सेफकोविच ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ अभूतपूर्व गति के साथ एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और चल रही चर्चाओं को दोनों भागीदारों के बीच अब तक की सबसे गहन और रचनात्मक चर्चाओं में से एक बताया।

उन्होंने कहा कि हालांकि मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पहले भी की गई थी, लेकिन इससे पहले यह प्रक्रिया इतनी गंभीरता, आपसी विश्वास और साझा महत्वाकांक्षा के स्तर तक कभी नहीं पहुंची थी।

आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप, वर्ष के अंत तक वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख इंजन बन रहा है और भारत के साथ एक मजबूत आर्थिक साझेदारी यूरोपीय संघ के लिए महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ेगी।

गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारतीय निर्माताओं के लिए अपने यूरोपीय समकक्षों और दुनिया के अन्य हिस्सों की कंपनियों के साथ साझेदारी के नए रास्ते खोलेगा, जिससे संयुक्त उद्यमों, टेक्नोलॉजी साझेदारी और सहयोगात्मक इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

--आईएएनएस

एसकेटी/