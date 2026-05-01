भारत-यूएई सीईपीए से व्यापार में मजबूत बढ़ोतरी और व्यवसायों को नए अवसर मिल रहे हैं: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) व्यापार को तेजी से बढ़ा रहा है और भारतीय व्यवसायों के लिए नए अवसर खोल रहा है।

इस समझौते के लागू होने के चार साल बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंध कई क्षेत्रों में काफी मजबूत हुए हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गोयल ने कहा कि इस समझौते ने भारतीय किसानों, एमएसएमई और अन्य कारोबारों के लिए बड़े बदलाव वाले अवसर पैदा किए हैं।

उन्होंने कहा, "चार साल पहले जब भारत-यूएई सीईपीए लागू हुआ, तब इसने किसानों, एमएसएमई और व्यवसायों के लिए नए और बड़े अवसर पैदा किए।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो इस समझौते के बाद तेजी से बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं, सेवाओं का व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों को नए बाजार मिल रहे हैं और उनकी कमाई के अवसर बढ़ रहे हैं।

गोयल ने कहा, "द्विपक्षीय व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार मजबूती से बढ़ा है और 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है, वहीं सेवाओं का व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे नए बाजार और ज्यादा लाभ मिल रहा है।"

उन्होंने बताया कि रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हो रहा है। साथ ही यूएई से भारत में विदेशी निवेश (एफडीआई) और भारत के विदेशी निवेश भी बढ़ रहे हैं, जो दोनों देशों के मजबूत होते आर्थिक संबंधों को दिखाते हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि इन क्षेत्रों में हुई प्रगति का सीधा फायदा निर्यातकों और कारोबारियों को मिल रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

गोयल ने यह भी कहा कि यूएई से भारत में बढ़ता निवेश और भारतीय कंपनियों का विदेशों में बढ़ता निवेश दोनों देशों के गहरे होते आर्थिक रिश्तों को दर्शाता है।

इस बीच, उन्होंने बताया कि आज ही उन्होंने यूके के व्यापार मंत्री पीटर काइल के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई।

दोनों नेताओं ने भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) का पूरा लाभ उठाने के तरीकों पर भी बातचीत की, जिसकी जानकारी मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर दी।

--आईएएनएस

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