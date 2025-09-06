भारत विरोधी पोस्ट पर ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का ‘एक्स’ अकाउंट ब्लॉक

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुंथर फेलिंगर-जान के ‘एक्स’ अकाउंट को भारत विरोधी विवादित पोस्ट के बाद ब्लॉक कर दिया।

फेलिंगर-जान ने अपने पोस्ट में भारत को “खंडित” करने की बात कही थी और एक विकृत नक्शा साझा किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और खालिस्तान के रूप में दिखाया गया था।

अपने संदेश में उन्होंने लिखा, “मैं भारत को एक्सइंडिया में बांटने का आह्वान करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के आदमी हैं। हमें खालिस्तान के लिए स्वतंत्रता समर्थक दोस्तों की जरूरत है।”

इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। राजनीतिक दलों और नेटिज़न्स ने इसकी कड़ी निंदा की।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि भारत को इस तरह के प्रोपेगेंडा को क्यों बर्दाश्त करना चाहिए और विदेश मंत्रालय से ऑस्ट्रियाई दूतावास के साथ यह मुद्दा उठाने की मांग की।

गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समीक्षा के बाद ‘एक्स’ को निर्देश दिया कि वह संबंधित अकाउंट को भारत में ब्लॉक करे। इसके बाद से अकाउंट को भारत में बंद कर दिया गया है।

गुंथर फेलिंगर-जान वर्तमान में ऑस्ट्रियन कमेटी फॉर नाटो मेंबरशिप ऑफ यूक्रेन, कोसोवो, बोस्निया और ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष हैं और साउदर्न बाल्कन्स की क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की एक्शन ग्रुप की बोर्ड में भी शामिल हैं।

इस विवाद के बीच, उनका 2023 का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बताया था। वहीं, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर चीन और रूस समर्थक होने का आरोप लगाया था।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक महत्व दर्ज किया था। यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी और 41 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी।

