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भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन, उभरते हुए ब्रांड्स के साथ कर रहे काम : वॉलमार्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 11, 2026, 05:13 AM

नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)। वॉलमार्ट के अध्यक्ष और सीईओ जॉन फर्नेर ने रविवार को भारतीय कारोबारी जगत के लीडर्स के एक समूह से मुलाकात की, जो कि हाई ग्रोथ और डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड बना रहे हैं। यह दिखाता है कि ग्लोबल कंज्यूमर और डिजिटस कॉमर्स में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है।

इस बैठक में सौंदर्य एवं व्यक्तिगत देखभाल, खाद्य एवं पेय पदार्थ, जीवनशैली एवं परिधान, सुगंध एवं पालतू पशु देखभाल जैसे क्षेत्रों के संस्थापकों ने वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के लीडर्स के साथ डिजिटल चैनलों के माध्यम से कारोबार बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में विस्तार करने पर चर्चा की।

यह बैठक भारत के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए नए ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रहे उभरते ब्रांडों का सपोर्ट करने पर वॉलमार्ट के फोकस को दिखाती है।

फर्नेर ने कहा,“भारत में उपभोक्ता ब्रांड स्थापित करने वाले संस्थापकों के साथ समय बिताना बेहद प्रेरणादायक रहा। उनकी सबसे खास बात यह है कि वे भारत और विश्व दोनों के लिए काम करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, और गुणवत्ता, इनोवेशन और ग्राहक अनुभव पर विशेष ध्यान देते हैं।”

उन्होंने आगे कहा,“वॉलमार्ट में, हम व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद करके और उन्हें विभिन्न बाजारों में ग्राहकों से जोड़कर इस यात्रा में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

बैठक में भारतीय ब्रांडों को बड़े पैमाने पर ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाने में डिजिटल मार्केटप्लेस की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की गई।

संस्थापकों ने अपने व्यावसायिक सफर, परिचालन संबंधी चुनौतियों और भविष्य में विकास को गति देने के लिए आवश्यक सहयोग के बारे में अपने विचार साझा किए।

कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा कि आज के उद्यमी उपभोक्ताओं की गहरी समझ और दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं के साथ ब्रांड बना रहे हैं।

उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म व्यवसायों को बाजार तक पहुंच बढ़ाने, क्षमता निर्माण करने और पूरे भारत में विस्तार करने में मदद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “आज के उद्यमी उपभोक्ताओं की बेहतर समझ, अधिक महत्वाकांक्षा और दीर्घकालिक सोच के साथ ब्रांड बना रहे हैं। फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाकर, क्षमता निर्माण करके और पूरे भारत में विस्तार के रास्ते बनाकर इन व्यवसायों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

--आईएएनएस

एबीएस/

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