भारत टैक्सी ने मुंबई में शुरू कीं सेवाएं, शहरी परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत टैक्सी के ड्राइवर ऑनबोर्डिंग अभियान का उद्घाटन किया। यह कदम शहरी परिवहन को मजबूत करने और ड्राइवरों की आजीविका सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस कार्यक्रम में सैकड़ों ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवरों, परिवहन यूनियन प्रतिनिधियों और सहकारी संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया।

गोयल ने कहा कि सहकारी और तकनीक-आधारित मॉडल भारत के बदलते परिवहन तंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने बताया कि भारत टैक्सी ड्राइवरों को भागीदार के रूप में जोड़ती है और उन्हें डिजिटल टूल्स के जरिए पारदर्शिता, बेहतर कमाई और सम्मानजनक काम का अवसर देती है।

मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे मॉडल भविष्य के शहरी परिवहन की दिशा तय करेंगे।

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बढ़ाना, पारदर्शिता सुधारना और ड्राइवरों के लिए बेहतर कमाई के अवसर पैदा करना है।

यह ऑनबोर्डिंग अभियान बड़े शहरों में ड्राइवर-केंद्रित मोबिलिटी सिस्टम को मजबूत करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

सरल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, बेहतर संचालन और राइड की लगातार मांग सुनिश्चित करके यह पहल ड्राइवरों और यात्रियों के लिए एक स्थायी और समावेशी सिस्टम बनाने का प्रयास करती है।

मुंबई अब दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों की सूची में शामिल हो गया है, जहां संगठित मोबिलिटी नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है।

भारत टैक्सी के सीओओ विवेक पांडे ने कहा कि मुंबई एक बड़ा और संभावनाओं से भरा बाजार है और यहां के ड्राइवर यूनियनों का समर्थन कंपनी के विस्तार के लिए काफी उत्साहजनक है।

हाल के आंकड़ों के अनुसार, प्लेटफॉर्म से 5.17 लाख से ज्यादा ड्राइवर जुड़े हैं, 50 लाख से अधिक ग्राहक हैं और हर महीने लगभग 10 लाख राइड्स पूरी की जा रही हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, यह विस्तार अमित शाह के उस विजन के अनुरूप है, जिसमें अगले तीन सालों में भारत टैक्सी को देश के सभी प्रमुख शहरों तक पहुंचाना शामिल है, और इस दिशा में मुंबई एक अहम कदम है।

--आईएएनएस

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