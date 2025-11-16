भारत सरकार अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए लगातार उठा रही कदम: जिम रोजर्स

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। दिग्गज अमेरिकी निवेशक जिम रोजर्स ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संपन्नता और सफलता को अच्छा मानती है और चाहती है कि लोग सफल हो, जबकि पिछली सरकार की नजरों में इन सभी चीजों की कोई खास वैल्यू नहीं थी।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए रोजर्स बताया कि वह हमेशा से भारत के प्रशंसक रहे हैं और लेकिन कभी भी 2014 से पहली की सरकार से सहमत नहीं थे। हालांकि, मौजूदा सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है और उन्हें पहली बार भारत की किसी सरकार के प्रयास सराहनीय लग रहे हैं।

दिग्गज निवेशक ने कहा, "मैं आपको बता दूं, मैं जीवन भर भारत का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन कभी भी सरकार का नहीं रहा।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि मेरे निवेश जीवन में पहली बार है जब भारत सरकार को यह समझ आ रहा है कि समृद्धि अच्छी है, सफलता अच्छी है और वे चाहते हैं कि लोग सफल हों।"

संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बोलते हुए, रोजर्स ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच किसी भी समझौते को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि अब सरकार समझ गई है कि समृद्धि एक अच्छी चीज होती है।

उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि भारत कई देशों के साथ समझौते कर रहा है, चाहे वह अमेरिका हो या कोई अन्य देश। यह देश भविष्य में बेहद सफल होने वाला है।"

रोजर ने दिल्ली में हुए कार विस्फोट की भी निंदा की और कहा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस विस्फोट के पीछे के लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारत तेजी से विकास कर रहा है और भविष्य में एक बेहद रोमांचक राष्ट्र बनने जा रहा है।

आईएएनएस से बात करते हुए, सिंगापुर स्थित 83 वर्षीय दिगग्ज निवेशक ने इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादियों के इस कायराना कृत्य के बावजूद भारत अपनी जबरदस्त विकास यात्रा जारी रखेगा।

