भारत-सिंगापुर के बीच उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि वे सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग से मिले। इसके अलावा, उन्होंने सिंगापुर की कुछ बड़ी कंपनियों के अधिकारियों के साथ देश के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में सहयोग को लेकर भी चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच चर्चा विशेष रूप से उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर रही।"

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसएसआईए) को लेकर कहा कि एसएसआईए भारत के अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए देश के साथ साझेदारी करने जा रहा है।

उन्होंने एक्स पर इस साझेदारी को लेकर जानकारी देते हुए लिखा, "सिंगापुर की कंपनियों के साथ उनके अनुभवों, प्रमुख चुनौतियों और इक्विप्मेंट और मटेरियल के मूवमेंट में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा हुई।"

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि एमटीआई, एंटरप्राइज एसजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (आईटीई) एजुकेशन सर्विसेज, सिंगापुर पॉलिटेक्निक और ए स्टार के अधिकारियों के साथ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निशियन और इंजीनियरों की स्किलिंग को लेकर भी चर्चा हुई।"

सिंगापुर में मौजूद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एवनेट, जो कि एक बड़ी और महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरहाउसिंग कंपनी है, भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

भारत में इस वर्ष 2-4 सितंबर तक देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर सम्मेलन 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का आयोजन किया गया था, जो कि देश को अगला सेमीकंडक्टर पावरहाउस बनाने की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।

पीएम मोदी ने पहले दिन सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया और दूसरे दिन प्रदर्शनी का अवलोकन किया साथ ही प्रदर्शकों के साथ बातचीत की।

सेमीकॉन इंडिया 2025 सेमीकंडक्टर से बढ़कर आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और भारत के एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावरहाउस के रूप में उभरने से जुड़ा था।

--आईएएनएस

