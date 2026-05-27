भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत 2026 के अंत तक पूरी करने पर प्रतिबद्धता जताई

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के इंटरनेशनल ट्रेड के मंत्री मनिंदर सिद्धू ने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) पर बातचीत 2026 के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता जताई है।

मौजूदा समय में गोयल तीन दिनों के कनाडा के दौरे पर गए हैं। 25-27 मई तक चलने वाले इस दौरे का उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और भारत-कनाडा सीईपीए पर बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाना है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ओटावा में अपने पहले दिन की यात्रा के दौरान, गोयल ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, कृषि और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए वरिष्ठ कनाडाई नेताओं और मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की।

मंत्रालय ने आगे कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्र मार्क कार्नी से मुलाकात करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के लिए दूरदर्शी चर्चा की और भारत-कनाडा सीईपीए के शीघ्र संपन्न होने की आशा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि भारत के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और एक विशाल नए बाजार के द्वार खोलेगा। दोनों पक्षों ने संतुलित, व्यावसायिक रूप से सार्थक और महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और अपनी-अपनी टीमों को ऐसे समझौते की दिशा में काम करने का निर्देश दिया जो आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करे और दोनों देशों के व्यवसायों और नागरिकों को ठोस लाभ पहुंचाए।

इसके अलावा, गोयल ने भारत-कनाडा सीईपीए वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा के इंटरनेशनल ट्रेड मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी की। दोनों मंत्रियों ने अब तक संपन्न हुई वार्ताओं के परिणामों की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाने के भविष्य के अवसरों की पहचान की। दोनों पक्षों ने 2026 के अंत तक एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई।

--आईएएनएस

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