भारत नियमों पर आधारित मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए प्रतिबद्ध : पीयूष गोयल

Oct 23, 2025, 05:49 AM

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस) । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नियम-आधारित मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक व्यापार के विस्तार के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ काम करने की इच्छा पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के 16वें सत्र के दौरान विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला से मुलाकात की।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "नियम-आधारित मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और वैश्विक व्यापार के विस्तार के लिए डब्ल्यूटीओ के साथ काम करने की इच्छा पर बल दिया।"

उन्होंने कहा कि यूएनसीटीएडी के 16वें सत्र के दौरान डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला से से मिलकर बेहद खुशी हुई।

इसके अलावा, एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनकी इस कार्यक्रम के साइडलाइन में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के महानिदेशक डेरेन टैंग से भी मुलाकात हुई।

केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट में लिखा, "भारत-डब्ल्यूआईपीओ गठबंधन अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए हमने भारत के उभरते इनोवेशन और आईपी इकोसिस्टम का लाभ उठाने के तरीकों और सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा की।"

इससे पहले, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने अगले सप्ताह शुरू होने वाली अपनी ब्रुसेल्स यात्रा से पहले, यूरोपीय संघ के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से जुड़े लंबित मुद्दों के सकारात्मक समाधान पर केंद्रित एक सार्थक बातचीत की।

उन्होंने सेफकोविक की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, "रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में दोनों पक्षों की साझा प्रतिबद्धता बेहद उत्साहजनक है।"

सेफकोविक ने एक्स पोस्ट में कहा कि ब्रुसेल्स यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री गोयल के साथ फिर से जुड़कर खुशी हुई।

सेफकोविक ने कहा, "हमारा लक्ष्य एक ही है - प्रगति जारी रखना और व्यापार एवं निवेश संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना।"

सम्मेलन के साइडलाइन में केंद्रीय मंत्री गोयल ने स्वच्छ, न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी परिवर्तन के लिए यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरा रोड्रिग्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

