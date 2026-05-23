भारत ने विकासशील देशों के वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकरण के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। भारत ने विकासशील देशों और 'अत्यंत पिछड़े देशों' (एलडीसी) के विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सदस्यता का लगातार समर्थन किया है। इसी कड़ी में एथियोपिया के डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के संदर्भ में जेनेवा में द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत की ओर से यह प्रोटोकॉल डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ. सेंटिल पंडियन सी. और एथियोपिया की ओर से राजदूत और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में स्थायी प्रतिनिधि त्सेगाब केबेब्यू डाका ने हस्ताक्षर किए।

मंत्रालय ने कहा कि हस्ताक्षर के बाद, प्रोटोकॉल और इसके परिशिष्टों को औपचारिक रूप से डब्ल्यूटीओ सचिवालय में सौंपा और जमा किया गया।

मंत्रालय ने बताया कि एथियोपिया जब डब्ल्यूटीओ प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक और व्यापार नीति सुधारों को आगे बढ़ाता है, तो भारत और एथियोपिया के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक सहयोग के लिए नए अवसर उभरने की संभावना है।

यह समझौता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मार्गदर्शन में तेजी से निष्पादित किया गया।

डब्ल्यूटीओ प्रवेश प्रक्रिया में घरेलू आर्थिक और व्यापार नीतियों को डब्ल्यूटीओ नियमों के साथ संरेखित करना और मौजूदा सदस्यों के साथ बाजार पहुंच प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करना आवश्यक होता है।

एथियोपिया वर्तमान में अपने प्रवेश प्रक्रिया के उन्नत चरण में है, और इसकी कार्यकारी समिति ने 22-23 अप्रैल 2026 को सातवीं बैठक की थी।

भारत मानता है कि विकासशील देशों का बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में पूर्ण समेकन एक अधिक समावेशी और संतुलित वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है।

भारत, एथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और भारतीय कंपनियां वहां की प्रमुख विदेशी निवेशकों में शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर 2025 में एथियोपिया दौरे के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था।

--आईएएनएस

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