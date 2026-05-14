भारत में यात्री वाहनों की बिक्री अप्रैल में 25.4 प्रतिशत बढ़कर 4,37,312 यूनिट्स हो गई: एसआईएएम डेटा

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में डीलरों को होने वाली घरेलू यात्री वाहनों की डिलीवरी में सालाना आधार पर 25.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह बढ़कर 4,37,312 यूनिट्स तक पहुंच गई। वहीं, पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री 28.4 प्रतिशत बढ़कर 18,72,691 यूनिट्स रही।

अप्रैल में डीलरों को भेजे गए तिपहिया वाहनों की संख्या में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 65,668 यूनिट्स हो गई।

इस दौरान यात्री वाहन, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्रिसाइकिल सहित कुल वाहन उत्पादन 29,22,427 यूनिट्स रहा।

एसआईएएम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में बनी मजबूत रफ्तार नए वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने में भी जारी रही। अप्रैल 2026 में यात्री वाहन, तिपहिया और दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 में यात्री वाहनों की बिक्री 4.37 लाख यूनिट्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो अप्रैल 2025 के मुकाबले 25.4 प्रतिशत अधिक है।

मेनन ने आगे बताया कि तिपहिया वाहनों ने भी अब तक की सबसे ज्यादा 0.66 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो अप्रैल 2025 की तुलना में 32.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2026 में करीब 18.73 लाख दोपहिया वाहन बिके, जिससे पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 28.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण कच्चे माल की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ऑटो इंडस्ट्री में मांग अच्छी बनी हुई है।

इससे पहले मार्च में घरेलू यात्री वाहनों की डीलरों को सप्लाई 16 प्रतिशत बढ़कर 4,42,460 यूनिट्स रही थी, जिसकी वजह बेहतर मांग और डीलरशिप पर बढ़ा हुआ स्टॉक रहा।

यात्री वाहन सेगमेंट का आउटलुक फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है, हालांकि आने वाले समय में ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है।

वहीं, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (एफएडीए) के आंकड़ों के अनुसार घरेलू ऑटो रिटेल इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की। अप्रैल में रिकॉर्ड 26,11,317 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 12.94 प्रतिशत अधिक है।

दोपहिया वाहनों की रिटेल बिक्री भी मजबूत रही, और अप्रैल में यह 19,16,258 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो इस श्रेणी के लिए अब तक का सबसे अच्छा अप्रैल महीना रहा। शहरी बाजारों में 14.07 प्रतिशत और ग्रामीण बाजारों में 12.30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मांग सभी क्षेत्रों में मजबूत बनी रही।

--आईएएनएस

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