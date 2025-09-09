भारत में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री अगस्त में 13.73 लाख यूनिट के पार : फाडा

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री अगस्त में 13,73,675 यूनिट रही, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की 13,44,380 यूनिट से 2.18 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। हालांकि, जीएसटी सुधारों के 22 सितंबर से लागू होने की खबरों के बीच ग्राहकों ने फिलहाल कुछ समय के लिए अपनी खरीदारी रोक दी है।

फाडा के आंकड़ों अनुसार, यात्री वाहनों (पीवी) की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 3,23,256 यूनिट हो गई, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह 3,20,291 यूनिट थी।

वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट में अगस्त में बिक्री की यह आंकड़ा 75,592 यूनिट दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वर्ष अगस्त के 69,635 यूनिट से 8.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं, तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 1,03,105 यूनिट रही।

पिछले महीने वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 2.84 प्रतिशत बढ़कर 19,64,547 यूनिट दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 19,10,312 यूनिट दर्ज की गई थी।

फाडा के अनुसार, महीने की शुरुआत अच्छी पूछताछ और त्योहारी बुकिंग के साथ सकारात्मक रही, लेकिन बाद के आधे हिस्से में गति धीमी हो गई क्योंकि GST 2.0 सुधारों की घोषणा के कारण कई ग्राहकों ने कीमतों में कमी की उम्मीद में खरीदारी स्थगित कर दी।

महीने की शुरुआत हेल्दी एनक्वायरी और फेस्टवि बुकिंग्स के साथ अच्छी रही, लेकिन जीएसटी 2.0 सुधार की घोषणा के बाद यह गति धीमी हो गई, क्योंकि कई ग्राहकों ने अपनी खरीदारी को 22 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया।

दोपहिया वाहन सेगमेंट में पूछताछ मजबूत रही, ओणम और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों की शुरुआत के कारण कई ग्राहक शुभ दिनों पर डिलीवरी के लिए उत्सुक रहे।

फाडा ने कहा कि ग्राहकों द्वारा खरीदारी को आगे बढ़ाने जैसे कारकों के बावजूद समग्र धारणा स्थिर बनी रही और डीलरों को विश्वास है कि आने वाला त्योहारी सीजन मजबूत विकास गति प्रदान करेगा।

फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि अगस्त पारंपरिक रूप से त्योहारों की खुशियां लेकर आता है। ओणम और गणेश चतुर्थी इस खुशी के सीजन का संकेत देते हैं।

उन्होंने बताया, "ग्राहकों ने हाई एनक्वायरी और जबरदस्त बुकिंग्स के साथ ग्राहकों ने शानदार उत्साह दिखाया और सुनिश्चित किया कि वाहनों की डिलीवरी शुभ त्योहारों के लिए हो। हालांकि, एकमात्र समस्या कनवर्जन की थी, जिसमें सितंबर में जीएसटी 2.0 सुधार के लाभों के कारण स्लोडाउन देखा गया।"

उन्होंने आगे कहा कि डीलरों को विश्वास है कि सितंबर में नीतिगत अनुकूल परिस्थितियों और त्योहारों के उत्साह से एक तेज विकास चक्र की शुरुआत होगी।

--आईएएनएस

एसकेटी/