भारत में पीसी की मांग मजबूत, जनवरी-जून अवधि में बाजार में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कंज्यूमर सेगमेंट में पीसी की मांग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मजबूत बनी हुई है। इस वर्ष जनवरी-जून की अवधि में पीसी मार्केट में सालाना आधार पर 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 68 लाख यूनिट की बिक्री हुई है।

आईडीसी इंडिया और साउथ एशिया के रिसर्च मैनेजर, भरत शेनॉय के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में रणनीतिक इन्वेंट्री सुधार के कारण सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई।

आईडीसी की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा, "अगस्त में स्वतंत्रता दिवस की बिक्री और सितंबर के अंत तक शुरू होने वाले प्रमुख त्योहारी सीजन से पहले, जुलाई से नए स्टॉक के लिए जगह बनाने के लिए कम इन्वेंट्री बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया।"

इस बीच, अप्रैल-जून की अवधि में कमर्शियल पीसी सेगमेंट में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मजबूत उद्यम मांग के कारण संभव हुआ। इस तिमाही में यह वृद्धि सालाना आधार पर 21.2 प्रतिशत और 2025 की पहली छमाही में 26.4 प्रतिशत रही।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ई-रिटेल चैनल ने अपनी वृद्धि दर बरकरार रखी और 2025 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 1.6 प्रतिशत और 2025 की पहली छमाही में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो स्थिर ऑनलाइन मांग को दर्शाता है।

एचपी ने 2025 की दूसरी तिमाही में 30.8 प्रतिशत और 2025 की पहली छमाही में 29.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ समग्र पीसी मार्केट में अग्रणी स्थान हासिल किया, जिससे कंज्यूमर और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में कंपनी का नेतृत्व बरकरार रहा।

कमर्शियल सेगमेंट में, एचपी का 35 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर दबदबा रहा, जो विशेष रूप से आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से मजबूत उद्यम मांग के कारण संभव हुआ।

लेनोवो ने दूसरी तिमाही में 20.3 प्रतिशत और 2025 की पहली छमाही में 19.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ समग्र पीसी मार्केट में दूसरा स्थान हासिल किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गेमिंग नोटबुक की बढ़ती लोकप्रियता और ई-रिटेल चैनलों के माध्यम से मजबूत मांग के कारण विक्रेता के कंज्यूमर सेगमेंट में सालाना आधार पर 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एआई नोटबुक अपनाने में तेजी जारी रही, पहली छमाही में सालाना आधार पर 145.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बेसिक एआई नोटबुक इस सेगमेंट में अग्रणी रहे, जिनकी 2025 की पहली छमाही में कुल एआई नोटबुक शिपमेंट में 88.1 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

--आईएएनएस

एसकेटी/