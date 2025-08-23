विज्ञान

भारत में ऑफिस लीजिंग में इस वर्ष जनवरी-जून अवधि में 40 प्रतिशत की तेजी आई : रिपोर्ट

Aug 23, 2025, 11:34 AM

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के कमर्शियल ऑफिस रियल एस्टेट सेक्टर ने 2025 की पहली छमाही में शानदार वृद्धि हासिल की है। शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, टॉप सात शहरों में नेट ऑफिस लीजिंग सालाना आधार पर 40 प्रतिशत बढ़कर 26.8 मिलियन वर्ग फुट हो गई है।

बेंगलुरु ने 6.55 मिलियन वर्ग फुट अब्सॉर्प्शन के साथ बाजार में अग्रणी स्थान बनाए रखा, जबकि पुणे 188 प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बनकर उभरा।

एनारॉक ग्रुप के कमर्शियल लीजिंग एंड एडवाइजरी- एमडी पीयूष जैन ने कहा, "नई ऑफिस सप्लाई 25 प्रतिशत बढ़कर 24.51 मिलियन वर्ग फुट हो गई, जिससे बाजार में संतुलित गतिशीलता बनी। रिक्तियों की दर मामूली रूप से बढ़कर 16.3 प्रतिशत हो गई और औसत किराया 4 प्रतिशत बढ़कर 88 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह हो गया। आईटी-आईटीईएस क्षेत्र 29 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद 22 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ को-वर्किंग स्पेस का स्थान रहा।"

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के विस्तार और निरंतर कॉर्पोरेट विश्वास के समर्थन से बाजार की बुनियादी बातें मजबूत बनी हुई हैं, जिससे यह क्षेत्र 2025 तक निरंतर विकास की स्थिति में है।

जीसीसी ने 2025 की पहली छमाही में ऑफिस की मांग को बढ़ावा दिया, जिसमें बेंगलुरु में 5.45 मिलियन वर्ग फुट, एनसीआर में 2.81 मिलियन वर्ग फुट, पुणे में 2.77 मिलियन वर्ग फुट, चेन्नई में 0.95 मिलियन वर्ग फुट और हैदराबाद में 1.93 मिलियन वर्ग फुट लीज पर दिए गए।

बेंगलुरु 64 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा, पुणे में ऑफिस अब्सॉर्प्शन में 188 प्रतिशत और नई सप्लाई में 533 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि नए ऑफिस सप्लाई के मामले में, 2025 की पहली छमाही में 24.51 मिलियन वर्ग फुट की सप्लाई हुई, जो पिछले वर्ष के 19.65 मिलियन वर्ग फुट की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2025 की पहली छमाही में एवरेज ऑफिस रेंटल 88 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह था, जो 4 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि को दर्शाता है और मजबूत मांग के बावजूद स्थिर मूल्य निर्धारण गतिशीलता को दर्शाता है।

भारत के शीर्ष शहरों में मजबूत मांग के बीच किराए में 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ऑफिस रिक्तियां घटकर 16.3 प्रतिशत रह गई। टेक सेक्टर ने लीजिंग शेयर में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

--आईएएनएस

एसकेटी/

