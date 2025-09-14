विज्ञान

भारत में लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल लीजिंग वर्ष के अंत तक 60 एमएसएफ को पार कर सकती है : रिपोर्ट

Sep 14, 2025, 12:28 AM

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। ग्रॉस लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल (एलएंडआई) लीजिंग वर्ष के अंत तक 60 मिलियन वर्ग फुट (एमएसएफ) को पार करने की उम्मीद है। शनिवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत मांग के बल पर यह सेक्टर एक नया बेंचमार्क सेट करेगा।

रियल एस्टेट सर्विस फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड ने एक रिपोर्ट में कहा, "2025 की पहली छमाही में, वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में लीजिंग की वृद्धि दोहरे अंकों में बनी रही, कुल लीजिंग 30.7 मिलियन वर्ग फुट रही, जो सालाना आधार पर 21.6 प्रतिशत की वृद्धि 2024 की दूसरी छमाही की तुलना में 12.1 प्रतिशत अधिक है।"

यह प्रदर्शन इस क्षेत्र के मजबूत फंडामेंटल को दिखाता है, जिसमें लीजिंग एक्टिविटी पिछले तीन लगातार वर्षों से सालाना 50 मिलियन वर्ग फुट को पार कर रही है।

इस वर्ष के अंत तक ग्रॉस लीजिंग 60 एमएसएफ को पार कर जाने की उम्मीद है, जो भारत के लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, वेयरहाउसिंग प्रमुख चालक बना रहा, जिसकी लीजिंग में 21.9 एमएसएफ की हिस्सेदारी रही और यह 71.3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 8.8 एमएसएफ का योगदान दिया, जो कुल लीजिंग का 28.7 प्रतिशत है।

सेक्टोरल फ्रंट पर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग (ईएंडएम) ने 9.7 एमएसएफ के साथ समग्र लीजिंग में अग्रणी स्थान हासिल किया, जो कुल अब्सॉर्प्शन का 32 प्रतिशत था और सालाना आधार पर 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और सहायक नीतियों से सहायता मिली है। 3पीएल ऑपरेटरों ने 7.4 एमएसएफ लीज पर लिया, जो 24 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है और स्थिर वृद्धि दर्शाता है।

ई-कॉमर्स सेक्टर ने सबसे तेज वार्षिक उछाल दर्ज किया, जिसमें सालाना आधार पर सेक्टर 158 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4.6 एमएसएफ तक पहुंच गया और कुल लीजिंग में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की।

कुशमैन एंड वेकफील्ड के गुजरात प्रमुख, लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, अभिषेक भूटानी ने कहा, "पहली छमाही का प्रदर्शन इस बात को पुष्ट करता है कि भारत का लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर साइक्लिक स्विंग से आगे बढ़कर संरचनात्मक मजबूती प्रदर्शित कर रहा है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत मांग फंडामेंटल, अगले 2-3 वर्षों में ग्रेड ए वेयरहाउसिंग के 25 एमएसएफ की हेल्दी सप्लाई पाइपलाइन, सहायक नीतिगत उपायों के साथ भारत का लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर 2025 तक अपनी मजबूत गति बनाए रखने के लिए तैयार है।

