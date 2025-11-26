भारत में लग्जरी घरों की कीमतें 40 प्रतिशत बढ़ीं, अफोर्डेबल होम 26 प्रतिशत महंगे हुए

नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। देश के शीर्ष सात शहरों में लग्जरी घरों की कीमतों ने पिछले तीन वर्षों में अन्य सेगमेंट से बेहतर प्रदर्शन किया है और औसत लग्जरी घर की कीमत अब बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है। वहीं, 2025 में प्रति स्क्वायर फीट दाम बढ़कर 14,530 रुपए हो गया है, जो कि 2022 में 20,300 प्रति स्क्वायर फीट था। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

रियल एस्टेट सर्विसेज फर्म एनारॉक की रिपोर्ट में कहा गया कि देश के शीर्ष सात शहरों के लग्जरी आवासीय बाजार में न केवल आपूर्ति देखने को मिल रही है, जबकि बिक्री के साथ-साथ कीमतों में भी बढ़त हो रही है।

लग्जरी सेगमेंट में दिल्ली-एनसीआर पहले पायदान पर है, जहां कीमतें 72 प्रतिशत बढ़कर 23,100 प्रति स्क्वायर फीट हो गई हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) और बेंगलुरु में कीमतों में क्रमश: 43 प्रतिशत और 42 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है।

दूसरी तरफ अफोर्डेबल घरों (40 लाख रुपए से कम) की कीमत में केवल 26 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। इस दौरान एनसीआर में अफोर्डेबल घरों की कीमत में 48 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है।

मिड और प्रीमियम घरों (40 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए)तक के घरों की कीमत में 39 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है। बेंगलुरु में घरों की कीमतों में सबसे अधिक 62 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है।

एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, "बेहतर स्थानों पर ब्रांडेड डेवलपर्स द्वारा बड़े घरों की निरंतर मांग के कारण लग्जरी घरों की मांग अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से सितंबर की अवधि में इन शहरों में लगभग 2.87 लाख यूनिट्स की कुल बिक्री में से लगभग 30 प्रतिशत लग्जरी सेगमेंट में थीं। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हुई लागत और मजबूत मांग के कारण देश भर में घरों की कीमतें बढ़ी हैं।"

शहरवार विश्लेषण से पता लगता है कि एमएमआर में औसत कीमत सबसे अधिक 40,200 प्रति स्क्वायर फीट है, जबकि किफायती घरों का दाम 6,450 प्रति स्क्वायर फीट है।

