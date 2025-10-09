भारत में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की मात्रा चालू वित्त वर्ष में 2-4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की मात्रा चालू वित्त वर्ष में 2-4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष आयात उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं, भू-राजनीतिक व्यवधानों और उच्च आधार के बीच 9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी।

क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिर लाभप्रदता, अपेक्षित अतिरिक्त सब्सिडी आवंटन और समय पर वितरण के कारण उर्वरक निर्माताओं की क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर रहेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा सब्सिडी आवंटन में वृद्धि जटिल उर्वरक निर्माताओं की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को स्थिर रखेगी और उनके क्रेडिट प्रोफाइल को समर्थन प्रदान करेगी।

विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि सप्लाई में व्यवधान के कारण कच्चे माल की बढ़ती कीमतें सब्सिडी आवश्यकताओं को बढ़ा सकती हैं।

यह धीमी गति डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और प्रमुख कच्चे माल के लिए आयात पर भारी निर्भरता के कारण है।

डीएपी की लगभग 60 प्रतिशत जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, जबकि एक अन्य प्रमुख उर्वरक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम (एनपीके) का उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही होता है।

कुल घरेलू उर्वरक खपत में एक तिहाई हिस्सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का है, जिसमें एनपीके ग्रेड 55 प्रतिशत और शेष डीएपी का है।

पिछले वर्ष डीएपी की मात्रा में लगभग 12 प्रतिशत की कमी आई, जबकि एनपीके में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि आयातित डीएपी की ऊंची कीमतों के कारण घरेलू उत्पादकों ने एनपीके पर ध्यान केंद्रित किया।

पिछले वित्त वर्ष में, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने वैश्विक स्तर पर डीएपी की उपलब्धता को प्रभावित किया।

रेटिंग एजेंसी ने इस वित्त वर्ष में पर्याप्त मानसून के कारण एनपीके की मात्रा में 4-6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि उच्च कीमतों के कारण डीएपी की मात्रा अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, हालांकि उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है।

क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक आनंद कुलकर्णी ने कहा कि सरकार द्वारा डीएपी आयात के लिए अतिरिक्त विशेष मुआवजे, सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक समझौते जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं और चीन के साथ व्यापार तनाव में कमी से डीएपी की उपलब्धता को समर्थन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की शेष अवधि में, एनपीके की मांग सामान्य होने की उम्मीद है क्योंकि उपलब्धता बढ़ने के साथ डीएपी की गिरावट का रुझान उलट जाएगा।

--आईएएनएस

एसकेटी/