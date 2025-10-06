भारत में जनवरी-सितंबर अवधि में 59.6 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस की हुई लीजिंग

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के ऑफिस स्पेस लीजिंग मार्केट ने 2025 के पहले नौ महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है और लीजिंग 59.6 मिलियन स्क्वायर फीट पर पहुंच गई है। यह जानकारी सोमवार की जारी रिपोर्ट में दी गई।

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि जनवरी-सितंबर अवधि में टेक्नोलॉजी कंपनियों की ऑफिस लीजिंग में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी।

सीबीआरई में भारत, साउथ-ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के चेयरमैन और सीईओ अंशुमान मैग्जीन ने कहा, "ऑफिस स्पेस लेने वाली कंपनियां फ्यूचर-रेडी ऑफिस की तलाश कर रही हैं। उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्तियों के लिए निरंतर प्राथमिकता से यह गति आगे भी जारी रहेगी। प्रीमियम एसेट्स में निरंतर लीजिंग से रिक्तियों में कमी आने की उम्मीद है।"

बेंगलुरु ऑफिस लीजिंग में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर था। यहां 15.1 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग हुई है। इसके बाद मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में 10.6 मिलियन स्क्वायर फीट और 10.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस की लीजिंग हुई है। इन तीन शीर्ष शहरों की ऑफिस लीजिंग में हिस्सेदारी 61 प्रतिशत की रही है।

ऑफिस स्पेस लीजिंग में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की पहले नौ-महीनों में हिस्सेदारी करीब 39 प्रतिशत की रही है। बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली-एनसीआर की जीसीसी में हिस्सेदारी 67 प्रतिशत है।सीबीआरई इंडिया के प्रबंध निदेशक (लीजिंग) राम चंदनानी ने कहा कि जीसीसी ऑफिस स्पेस लीजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे, जो 2025 में कुल लीजिंग का 35-40 प्रतिशत होगा।

उन्होंने आगे कहा, "स्थापित कंपनियां बड़े एकीकृत तकनीकी पार्कों में जगह लेना जारी रख रखेंगी, जबकि नए प्रवेशकों द्वारा लचीले स्थानों का लाभ उठाने की उम्मीद है। हालांकि वर्तमान में अमेरिकी कंपनियां जीसीसी परिदृश्य पर हावी हैं, लेकिन ईएमईए और एपीएसी में रहने वालों की बढ़ती रुचि से मांग का आधार बढ़ने की उम्मीद है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान, आपूर्ति साल-दर-साल 10 प्रतिशत बढ़कर 41 मिलियन वर्ग फुट हो गई। इसमें पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर का नेतृत्व रहा, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी 66 प्रतिशत रही।

