भारत में जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर 5.2 प्रतिशत हुई

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भारत में जुलाई में बेरोजगारी दर में कमी आई है और यह घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई है, जो कि जून में 5.6 प्रतिशत थी। यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में दी गई।

बेरोजगारी दर घटने के साथ रोजगार में भी इजाफा देखने को मिला है। सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई 2025 के महीने के दौरान, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) बढ़कर 54.9 प्रतिशत हो गई है, जबकि जून 2025 के दौरान यह 54.2 प्रतिशत थी।

रोजगार में बढ़त दिखाने वाला एक और इंडीकेटर श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) जुलाई 2025 के महीने के दौरान, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जून 2025 में 53.3 प्रतिशत से बढ़कर 54.4 प्रतिशत हो गया है। शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यूपीआर में मामूली वृद्धि हुई है और यह समान आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए जून 2025 में 46.8 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2025 में 47.0 प्रतिशत हो गया है।

जुलाई 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं के लिए डब्ल्यूपीआर 35.5 प्रतिशत हो गया है, जबकि शहरी महिलाओं के लिए यह 23.5 प्रतिशत है। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर इसी आयु वर्ग की महिलाओं का समग्र डब्ल्यूपीआर 31.6 प्रतिशत था।

जुलाई 2025 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में समान आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर क्रमशः 56.9 प्रतिशत और 50.7 प्रतिशत थी।

जुलाई, 2025 के दौरान 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के ग्रामीण पुरुषों के लिए सीडब्ल्यूएस में एलएफपीआर 78.1 प्रतिशत था, जबकि इसी आयु वर्ग के शहरी पुरुषों के लिए एलएफपीआर 75.1 प्रतिशत था।

जुलाई 2025 के दौरान समान आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में एलएफपीआर बढ़कर 36.9 प्रतिशत हो गया, जबकि जून 2025 के दौरान यह 35.2 प्रतिशत था।

पीएलएफएस के मासिक बुलेटिनों में अखिल भारतीय स्तर पर श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) के अनुमान वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के तहत लैंगिक, क्षेत्र और व्यापक आयु-समूहों के आधार पर पेश किए जाते हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/