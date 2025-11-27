विज्ञान

भारत में जॉब पोस्टिंग कोरोना-पूर्व लेवल से ऊपर बनी हुई

Nov 27, 2025, 04:42 PM

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। फॉर्मल नौकरियों का सृजन अक्टूबर में कम हुआ, बावजूद इसके जॉब पोस्टिंग कोरोना-पूर्व लेवल से ऊपर बनी हुई है। यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

लीडिंग हायरिंग प्लेटफॉर्म इनडीड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, "धीमी गति के बीच भारत में जॉब पोस्टिंग कोरोना-पूर्व स्तर से 60 प्रतिशत अधिक बनी हुई है लेकिन 2023 जनवरी के अपने पीक से 25 प्रतिशत नीचे गिर गई है।"

बीते तीन महीनों में लगभग 75 प्रतिशत ऑक्यूपेशन में जॉब पोस्टिंग में कमी देखी गई है। एक स्थिर जॉब मार्केट में फिर भी कुछ मजबूत परफॉर्मर्स बने हुए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते तीन महीनों में जॉब पोस्टिंग क्लीनिंग और सैनिटेशन में 20 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक बढ़ी है। इसके बाद, 17.4 प्रतिशत के साथ कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस, 13.1 प्रतिशत के साथ डेंटल, 11.2 प्रतिशत के साथ नर्सिंग और 10.3 प्रतिशत के साथ फूड प्रिपरेशन एंड सर्विस का स्थान है। इसके अलावा, ह्युमन रिसोर्स में भी 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, इसके विपरीत बैंकिंग एंड फाइनेंस में ने 25.6 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक गिरावट दर्ज करवाई है। इसके अलावा, लीगल में 22.4 प्रतिशत, रिटेल में 16.7 प्रतिशत, लोडिंग एंड स्टॉकिंग में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

इनडीड के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीनियर इकोनॉमिस्ट कैलम पिकरिंग ने कहा, "हर महीने भारतीय वर्कफोर्स धीरे-धीरे पहले से अधिक फॉर्मल वर्क अरेंजमेंट्स की बढ़ रहे हैं। देश में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन ओवरऑल रोजगार से आगे निकलने का अनुमान है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह बदलाव इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि भारत किसी दूसरे इंडीड मार्केट से अधिक मजबूत बना हुआ है।

इस बीच, इस महीने भारत की 9.1 प्रतिशत जॉब पोस्टिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्क फ्रॉम होम, वर्क रिमोटली का जिक्र किया गया था, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 7.6 प्रतिशत अधिक है।

इस वर्ष अक्टूबर तिमाही में रिमोट सुविधाएं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और सपोर्ट में 18.2 प्रतिशत पोस्टिंग के साथ सबसे अधिक कॉमन थीं।

--आईएएनएस

एसकेटी/

