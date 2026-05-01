भारत में घरों की बिक्री 2026 की पहली तिमाही में 8 प्रतिशत बढ़ी, नए लॉन्च में 13 प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत में घरों की बिक्री 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर 70,631 यूनिट्स हो गई है। इस दौरान नए लॉन्च की संख्या 13 प्रतिशत बढ़कर 90,023 यूनिट्स पर पहुंच गई है। यह जानकारी गुरुवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

कमर्शियल रियल एस्टेट सर्विसेज फर्म जेएलएल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 की पहली तिमाही में प्रतिष्ठित डेवलपर्स से मजबूत आपूर्ति के कारण खरीदारों को विविध विकल्प मिले और बाजार की स्थिरता में विश्वास बढ़ा, जिससे बिक्री में लगातार वृद्धि हुई।

रिपोर्ट में बताया गया कि आवासीय बाजार में नए लॉन्च में तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, समग्र बाजार की गति में थोड़ी नरमी आई है, बिक्री में वृद्धि लॉन्च की तुलना में 5 प्रतिशत कम रही, जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के जवाब में खरीदारों के अधिक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है।

जेएलएल के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक (चेन्नई और कोयंबटूर), भारत में आवासीय सेवाओं के प्रमुख, शिव कृष्णन ने कहा, "बिक्री और नए लॉन्च के बीच अस्थायी अंतर असामान्य नहीं है और यह एक मजबूत बाजार समायोजन को दर्शाता है, न कि किसी संरचनात्मक चिंता को।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रीमियम आवास ने वृद्धि को बढ़ावा दिया, जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री में 71 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, जो 2025 की पहली तिमाही में 59 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।

1.5-3 करोड़ रुपए के बीच के घरों में 67 प्रतिशत की असाधारण वार्षिक वृद्धि देखी गई, जो खरीदारों के बीच प्रमुख स्थानों पर स्थित विशाल, लग्जरी घरों की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

इसके विपरीत, 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में 24 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट आई, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत हो गई। यह निरंतर बदलाव बढ़ती भूमि और निर्माण लागत, प्रमुख शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की सीमित आपूर्ति और डेवलपर्स के उच्च लाभ वाले प्रीमियम परियोजनाओं पर रणनीतिक फोकस को दर्शाता है, जो प्रवेश स्तर के विकल्पों की तुलना में गुणवत्तापूर्ण विकल्पों के लिए खरीदारों की बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बाजारों को मजबूत कॉर्पोरेट उपस्थिति का लाभ मिलता है, जिसमें कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और स्टार्टअप शामिल हैं जो पर्याप्त रोजगार सृजित करते हैं, साथ ही निरंतर बुनियादी ढांचा विकास इन बाजारों को आवासीय स्थलों के रूप में और अधिक आकर्षक बनाता है।

चेन्नई ने 61 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ नेतृत्व किया, दिल्ली-एनसीआर में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, बेंगलुरु में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और हैदराबाद में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

--आईएएनएस

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