भारत में फोनपे और मास्टरकार्ड ने नया टैप एंड पे फीचर पेश किया, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा आसान

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। स्मार्टफोन के जरिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता के बीच, फोनपे और मास्टरकार्ड ने भारत में मास्टरकार्ड कार्डधारकों के लिए एक स्पेशल फीचर लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है।

यह नया फीचर मास्टरकार्ड कार्डधारकों को फोनपे ऐप का उपयोग करके पेमेंट टर्मिनलों पर अपने एनएफसी-सक्षम स्मार्टफोन को टैप करके स्टोर में भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

यह सहयोग फिजिकल रिटेल शॉप पर सुरक्षित और सहज 'टैप एंड पे' अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही सभी एनएफसी-सक्षम एंड्रॉइड स्मार्टफोन के माध्यम से टोकनयुक्त ई-कॉमर्स लेनदेन का भी समर्थन करता है।

कार्डधारक भारत में जारी किए गए अपने मास्टरकार्ड क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड को अपने स्मार्टफोन पर आसानी से सेव कर सकते हैं और कार्ड-आधारित भुगतान के सभी लाभों का आनंद ले सकते हैं।

टोकनाइजेशन में मास्टरकार्ड की वैश्विक विशेषज्ञता को फोनपे के 618 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के विशाल आधार के साथ जोड़कर, यह लॉन्च भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल भुगतान तक पहुंच का विस्तार करता है। यह देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोनों कंपनियों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

फोनपे के पेमेंट्स हेड, दीप अग्रवाल ने कहा, "हमें लाखों फोनपे यूजर्स के लिए डिवाइस-आधारित टोकनाइजेशन लाने के लिए मास्टरकार्ड के साथ सहयोग करते हुए खुशी हो रही है। एनएफसी-सक्षम स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और अपने कार्ड का उपयोग करके 'टैप एंड पे' के उपयोग के प्रति बढ़ती उपभोक्ता पसंद के साथ, यह कार्यक्षमता दोनों को सहजता से जोड़ती है।"

अग्रवाल ने आगे कहा, "यह यूजर्स के लिए सुविधा और सुरक्षा दोनों को बढ़ाता है और फोनपे ऐप के माध्यम से फिजिकल शॉप पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन को सक्षम बनाता है। हम इस सहयोग को भारत भर में और विदेश यात्रा के दौरान फोनपे यूजर्स को विश्व स्तरीय भुगतान अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।"

मास्टरकार्ड कार्डधारक अब एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर फोनपे ऐप का उपयोग करके भारत और विदेशों में एनएफसी-सक्षम टर्मिनलों पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए 'सुरक्षित टैप एंड पे' इन-स्टोर भुगतान सहित कई शक्तिशाली सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

यह सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी अनुभव प्रदान करता है। फोनपे ऐप के जरिए लोग मास्टरकार्ड कार्ड से सुरक्षित रूप से खरीदारी कर सकते हैं, यहां हर लेन-देन टोकनाइज्ड होता है और आपके डिवाइस से जुड़ा होता है, जिससे चोरी किए गए क्रेडेंशियल कहीं और बेकार हो जाते हैं।

कार्ड को सिर्फ एक बार सेव करने से हर बार तेज और सुरक्षित चेकआउट संभव हो सकता है, जो टोकनाइजेशन में मास्टरकार्ड की वैश्विक विशेषज्ञता और फोनपे के सहज यूजर्स अनुभव पर आधारित है।

मास्टरकार्ड के दक्षिण एशिया में प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, रवि दातला ने कहा कि मास्टरकार्ड ने हमेशा इनोवेशन को बढ़ाने में विश्वास किया है। फोनपे के साथ यह सहयोग डिवाइस-आधारित टोकनाइजेशन का विस्तार करके डिजिटल भुगतान की पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे मास्टरकार्ड कार्डधारकों को देश और विदेश दोनों जगह मर्चेंट आउटलेट्स पर विशेष रूप से 'टैप एंड पे' करने का अधिकार मिलता है। भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल कॉमर्स की गति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मास्टरकार्ड को ऐसे समाधानों के साथ इस गति का समर्थन करने पर गर्व है जो लेनदेन को स्मार्ट और सुरक्षित बनाते हैं।"

यूजर्स एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से फोनपे ऐप पर अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड सुरक्षित रूप से जोड़ सकते हैं। एक बार कार्ड टोकनाइज हो जाने और सेव हो जाने के बाद, वे कार्ड चुनकर, अपने स्मार्टफोन को किसी भी पीओएस मशीन पर टैप करके, बिना किसी रुकावट के भुगतान कर सकते हैं और ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं।

यह नया फीचर मास्टरकार्ड कार्डधारकों के लिए फोनपे ऐप पर चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होगा।

